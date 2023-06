O Secretário Nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia, traz mais uma boa notícia para a cidade de Santa Bárbara d’Oeste. O ex-prefeito barbarense conseguiu levantar um total de R$ 28.990.000,00 em investimentos pré-selecionados através do Programa Avançar Cidades.

A disponibilidade dos recursos é proveniente de propostas apresentadas pelo próprio Andia ao Governo Federal, quando ele iniciava seu segundo mandato como prefeito, em 2017.

“Na época, graças a Deus, fomos mais ágeis do que a disponibilização desses valores e executamos as mesmas obras com outras fontes de recursos. O trabalho agora foi localizar e resgatar esses quase R$ 30 milhões para torná-los disponíveis novamente para o município. Entre essas obras que estavam previstas e que já fizemos estão, por exemplo, as duas pontes que construí no bairro São Joaquim, cerca de 6 km de ciclovias, a nova Av. Andrea Inácio (que interliga o Parque Araçariguama e a Rua XV de Novembro), a pavimentação da Estrada da Cachoeira (que liga os bairros Vila Rica e Jardim Barão até a SP-306), o parque linear em construção na Avenida Tenente Benedito Caetano e ainda diversos trechos de recapeamento que realizamos em toda a cidade”, comentou Denis Andia.

Outros municípios da região, como Americana e Nova Odessa, não tinham recursos solicitados dentro desse programa, passíveis de resgate. “Verifiquei se havia pré-seleções de outras cidades da nossa região, para poder proceder da mesma forma. Infelizmente, não havia. Na época, apenas Santa Bárbara d’Oeste apresentou propostas dentro desse programa”, explicou o secretário nacional.

O Programa Avançar Cidades disponibiliza recursos para investimentos financiáveis em infraestrutura de mobilidade urbana, como pavimentação e recapeamento de vias, pontes, sinalização, terminais e abrigos para o transporte público, parques lineares, ciclovias, entre outras finalidades.

“A primeira etapa foi resgatar essas solicitações aqui dentro do ministério, em Brasília, e colocá-las à disposição novamente do município. Agora, vamos trabalhar para apresentar um novo conjunto de obras para a utilização desses recursos. Nos próximos dias, devo me reunir com o prefeito Rafael para definirmos isso juntos”, destacou Andia.

Em Brasília há apenas três meses, o ex-prefeito já havia conseguido trazer cerca de R$ 1,5 milhão em recursos de saúde para o Santa Casa de Misericórdia, a APAE e o setor de hemodiálise de Santa Bárbara d’Oeste.

“Além de tudo isso que já foi possível em tão pouco tempo, vamos dar entrada a um outro conjunto de solicitações que os prefeitos da região já me encaminharam e que espero poder conseguir atender também. A conexão da nossa região com Brasília agora é direta. Enquanto estiver na capital do país, vou fazer o máximo para ajudar nossas cidades e nossa gente”, concluiu Denis Andia.

