Barbiecore: tendência do rosa reacende mescla moderno e retrô

Em 1959, a americana Ruth Handler nunca poderia imaginar que sua criação continuaria sendo uma das bonecas mais queridas do mundo. Esposa de Elliot, um dos fundadores da empresa de brinquedos Mattel e um dos criadores dos carrinhos Hot Wheels, e mãe de Bárbara – que foi a grande inspiração para que a Barbie fosse criada – Ruth queria desenvolver um brinquedo onde sua filha pudesse explorar diversas possibilidades! E assim, a Barbie surgiu, se modificando com o passar das décadas, marcando gerações e expandindo sua influência ao redor do mundo.

Não demorou muito, também, para que a boneca se tornasse um ícone fashion e que estilistas renomados tivessem a chance de desenhar modelos para a boneca, como Oscar de La Renta, Giorgio Armani, Christian Dior, Jeremy Scott, da Moschino, e até nosso conterrâneo, o estilista Alexandre Herchcovitch. Conquistando, inclusive, o mundo da arquitetura e o design de interiores em projetos que trazem cores fortes e possuem uma personalidade versátil, vibrante e descolada.

Fã assumida da boneca e arquiteta atenta a todas as tendências, Ana Rozenblit, responsável pelo escritório Spaço Interior, aposta no estilo para criar ambientes inovadores, com soluções, cores e um ar lúdico que encanta. Passeando pelos tons da cor que pincela o logotipo da boneca – o rosa – os móveis, marcenaria e até revestimentos das paredes ganham o toque pink para quebrar a monotonia no décor e transmitir a personalidade dos proprietários. Assim como móveis arrojados, com design diferenciado, constroem todo o imaginário do Barbiecore, que em muitos projetos se assemelha aos cenários que só vemos na TV e nos cinemas.

Em 2019, a Barbie comemorou 60 anos desde seu surgimento e a tendência que já está bombando nas redes vai permanecer em alta durante todo o ano, com a estreia do filme em live action protagonizado por Margot Robbie, como Barbie, e Ryan Gosling, como Ken.

Confira alguns projetos da arquiteta Ana Rozenblit que exploram o máximo do Barbiecore, com soluções divertidas e cheias de atitude que transformam qualquer lar em um mundo de fantasia e estilo!

Living com sofá rosa de veludo

Os estilos romântico, contemporâneo e clássico se misturam nesse projeto assinado pelo Spaço Interior, que totaliza 108m². Protagonizando o décor da sala, um sofá em veludo cor-de-rosa que poderia muito bem fazer parte da casa da personagem! | Foto: Kadu Lopes Além do rosa do móvel, a prateleira azul e os pufes verdes completam a paleta de cores, que nos remete à paleta candy color, propondo uma sala de estar encantadora e aconchegante através das cores suaves e ao mesmo tempo marcantes – elemento inconfundível para um projeto Barbiecore! | Foto: Kadu Lopes

Banheiro cor-de-rosa Com esquadria arredondada, um cantinho especial para maquiagem com espelho vintage e chuveiro de teto, o adorável banheiro ganhou ares de casa de boneca com pintura cor-de-rosa em um tom claro e agradável. O mármore da pia, com metais dourados, e a marcenaria fina, comportaram gavetas para os itens de maquiagem e deixam os momentos de make over ainda mais confortáveis e práticos. | Foto: Kadu Lopes

Os detalhes dourados das maçanetas, espelho vitoriano, puxadores, torneiras e, até da lixeira, deixam o projeto ainda mais brilhante, como uma verdadeira casa de boneca. A funcionalidade também se faz presente, com nichos esculpidos no revestimento do box para acomodar os itens de banho! | Foto: Kadu Lopes

Dormitório com chaise rosa Neste verdadeiro quarto de princesa, na residência de uma jornalista, o aconchego é tão presente quanto a sofisticação. A chaise cor-de-rosa confere um caráter acalentador ao dormitório, que ainda ganhou um jogo de roupa de cama com outros tons de rosa e móveis de cabeceira estilizados. | Foto: Kadu Lopes

Dormitório com beliche e neon rosa Muito charme e estilo nesse dormitório com várias referências ao universo Barbie! O neon ilumina o cômodo com a cor que é sinônimo da boneca mais famosa do mundo. O espelho giratório é outro trunfo do quarto, que renova a maneira com a qual o item é normalmente incluído no décor. | Foto: Kadu Lopes

A proteção da cama superior, em rosa-choque, completa a paleta de cores que dá o tom do quarto. Uma charmosa escrivaninha, acoplada ao beliche através da marcenaria planejada, ganha itens de uso em rosa, como a cadeira Eames e a luminária. | Foto: Kadu Lopes

E quem pressupõe que o rosa não combina com ambientes comerciais está completamente enganado! O escritório das profissionais do Steal The Look ganhou um ponto chave: a escada circular pink, que funciona também como ponto de partida para todo o projeto arquitetônico. | Foto: Projeto ilustrativo e referencial realizado pela Spaço Interior