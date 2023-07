Gama abre inscrição para pelotão mirim no Desfile de 7 de Setembro

A Gama está com inscrições abertas para crianças participarem do Desfile de 7 de Setembro

ao lado dos patrulheiros. Já é tradição da (Guarda Municipal de Americana), a formação de um pelotão infantil para comemorar a data cívica.

Ao todo, são 50 vagas abertas, e os interessados podem efetuar a inscrição diretamente no link https://forms.gle/Uk8D94oen65AAS9T7 ou pelo site da Gama (www.gama.sp.gov.br), clicando em “Inscrições 7 de Setembro”, na parte superior da página. Os ensaios estão previstos para começar no dia 22 de julho, sempre aos sábados, a partir das 15 horas, na sede da Guarda Municipal, na Praça Tiradentes.

Ao fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem estar cientes de que serão responsáveis pelos custos com uniformes, coturno, boina ou boné das crianças.

Prefeitura faz ação educativa em Festa Julina Ecológica

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou, no sábado (8), uma ação educativa durante a Festa Julina Ecológica “Arraiá na Praça”, realizada pela Organização Ações Sementinhas, na Praça Manoel Françoso (Rapadão), região do Jardim Brasília. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, prestigiaram o evento.

A Unidade de Educação Ambiental promoveu atividades com crianças e adultos. “Foram construídos brinquedos alusivos à Festa Julina, com o reaproveitamento de materiais da coleta seletiva e imagens que refletem ações que provocam poluição como descarte irregular, queimadas, maus-tratos aos animais. Os participantes derrubavam as latas com bolas de meias e aprendiam mais um pouco sobre maneiras de preservação e reciclagem”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Outros jogos elaborados para a festa foram a Boca do Palhaço, construído com reaproveitamento de caixa de papelão e bola de meia, e também o Jogo de Argolas, confeccionado com reaproveitamento de garrafas e braceletes de festa, onde os participantes tinham que laçar os mascotes ambientais, personagens Limpilda, Lixildo, Recicláudio e Polualdo. Os prêmios foram mudas de salsinha.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental também distribuiu material educativo como cartilha com o tema bem-estar animal, uso racional da água, além de sementes de girassol e material educativo do Amor Exigente.

Além dos jogos educativos, foram realizadas outras atividades voltadas ao público infantil, como contação de história sobre o tema Borboleta, criação do Jardim Sensorial para atrair borboletas na Praça, plantio de lavanda e gazânia, atividade de percepção dos sentidos, realizada pela massoterapeuta Ana Paula Alexandre, atividades musicais e de dança lúdica sobre o tema Meio Ambiente.

Foi exposta na Praça a mascote da Secretaria de Meio Ambiente, a “Senhora Sementinha”, e também realizada uma exposição do Jequitibá e peças de arte confeccionadas com reaproveitamento de troncos.

O evento contou ainda com pula-pula e cama elástica gratuita e bingo infantil com incentivo à matéria de matemática, com cartela grátis e prêmios sustentáveis para as crianças, como canecas retornáveis e brinquedos.

O evento teve os apoios da Secretaria de Meio Ambiente, Amor Exigente, grupo da Catequese Nossa Senhora da Penha, Ambrata – Associação dos Moradores do Jardim Brasília, Capela São Mateus, Escola Estadual Professora Antonieta Ghizini Lenhare, GPA – Grupo de Proteção Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, entre outros.

A festa teve o conceito de sustentabilidade. As barracas foram construídas com reaproveitamento de resíduos e troncos e os enfeites, com reaproveitamento de tecidos. Participaram do evento cerca de 1.100 pessoas, segundo os organizadores.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, falou sobre a união dos moradores para a realização do evento. “Acompanhamos a montagem e organização da festa e agradecemos a parceria com a Edna Camilo, da Ações Sementinhas, e todos os apoiadores que se uniram em torno do tema da Festa Julina para promover esta ação em prol do meio ambiente”, disse.

