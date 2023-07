Um homem teve sua bicicleta furtada enquanto realizada um exame médico, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o sistema de monitoramento da empresa Simed, na Rua da Agricultura (frente ao Tivoli Shopping), é possível ver um homem, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, se aproximando, observando e fugindo com a bicicleta. Toda a ação durou 55 segundos.

O Portal Novo Momento falou com a vítima Vinícius Cesar, de 27 anos, que lamentou a situação. Ele passava por exame para mudança de cargo na empresa onde trabalha, quando teve seu pertence avaliado em R$ 1.200 furtado.

Nas imagens disponibilizadas ao Portal é possível ver que o criminoso esteve na parte interna do consultório cerca de três horas antes do furto.

