Adô de 17 cai no Cariobinha pra Dise

Um adolescente de 17 anos foi detido no bairro Cariobinha

por tráfico de drogas esta terça-feira A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) deflagrou esta semana a operação “Feira Livre” com o objetivo de combater o comércio de drogas nas proximidades de uma feira, na região do Cariobinha, em Americana. Na primeira ação o rapaz ainda menor de idade foi detido.

Os policiais chegaram até o garoto após denúncia. Já no ‘ponto’ ele foi abordado. Ele havia desembarcado de um carro de aplicativo e, durante averiguação, foram apreendidas 30 pedras de crack, 3 unidades de ICE e 2 celulares.

O rapazote foi encaminhado para a sede da Dise para registro da ocorrência e atividades burocráticas de praxe. Logo após, ele foi solto para a mãe.

