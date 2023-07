Um homem que atropelou uma criança fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu na noite do sábado em Sumaré. A criança ficou em estado grave na batida que aconteceu na região do jardim São Domingos.

O acidente aconteceu por volta das 21h30 na rua Victório Breda. A caminhonete Chevrolet S-10 teria descido a rua em alta velocidade e fazendo zigue-zague.

Sem ter o controle do carro, o motorista atingiu o menino, de apenas 10 anos. Depois do atropelamento, o homem fugiu dando marcha a ré no veículo.

A ambulância de atendimento do serviço móvel (Samu) foi ao local e levou a criança para a emergência do Hospital Estadual. Ela estava em estado grave após o choque violento.

A polícia apurou que a caminhonete estava em um posto de gasolina do jardim São Domingos e foi verificar a denúncia. No local, foi encontrado um homem de 52 anos. Ele admitiu que estaria envolvido no acidente, mas não seria o motorista no momento da batida. Ele jogou a responsabilidade na esposa, que já não estava mais no posto.

A mulher compareceu depois ao plantão e disse que o homem- que já estava detido- é que estava na direção. O caso foi registrado como lesão corporal e omissão de socorro.

