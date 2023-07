BYD vai dominar mercado de carros?

A gigante de carros elétricos chinesa BYD vem com tudo

para tentar dominar o mercado brasileiro. Com preço e carros apostando também em luxo, a Build Your Dreams vai ter sua 1a fábrica no país na Bahia. A empresa lançou o carro elétrico mais barato do Brasil neste primeiro semestre e tende a ser a 1a montadora chinesa a se tornar importante no market share do país.

Está chegando ao nosso mercado uma nova marca chinesa, além das três que já atuam no Brasil. A JAC, que é da Volkswagen na China, a BYD e a Great Wall Motors (GWM).

Em março, a Great Wall Motor (GWM), maior montadora de veículos chinesa de capital 100% privado, anunciou hoje um investimento de R$ 10 bilhões até 2032 no Brasil, sendo R$ 4 bilhões até 2025.

A fábrica da empresa no Brasil, que antes pertencia à Mercedes-Benz, está localizada na cidade paulista de Iracemápolis e vai produzir veículos elétricos, como SUV e picape. A previsão é de atingir capacidade instalada de 100 mil veículos por ano.

“A eletromobilidade é um fenômeno irreversível e inexorável e a nossa fábrica de Iracemápolis será a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, no continente americano, que produzirá veículos eletrificados híbridos e puramente elétricos”, anunciou Pedro Bentancourt, CEO da empresa. “Também esperamos que nossos veículos híbridos sejam híbrido flex, possíveis de serem abastecidos com etanol”, acrescentou.

A empresa anunciou no final de junho seus planos de lançar o carro elétrico mais barato do Brasil. Trata-se do BYD Dolphin, um hatchback e, apesar de pertencer ao setor de entrada, marca presença em nosso país com tecnologias essenciais como sensor de estacionamento na parte frontal e central multimídia giratória com 12,8 polegadas.

O Dolphin é o carro elétrico mais simples da BYD e, mesmo assim, ainda conta com uma central multimídia de 12,8 polegadas e sensor de estacionamento frontal. A bateria do carro elétrico mais barato do Brasil promete cerca de 400 km de autonomia e recarga rápida, tracionando as rodas com 96 cavalos e 18,3 kgfm de torque instantâneo.

Aos poucos o mercado de veículos elétricos do país vai recebendo modelos menos caros e a BYD entra nesta ideia com seu modelo de entrada lá fora, que por aqui ainda está longe de se tornar popular. O compacto possui este nome por seguir com a ideia de temas marinhos, já que em tradução para o português ele seria conhecido como golfinho.

Modelo da BYD pode chegar ao mercado abaixo dos R$ 149 mil

Como não se trata de um carro focado na velocidade, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7 segundos e o carro elétrico barato alcança até 160 km/h no velocímetro.

O motor elétrico entrega 95 cavalos de potência e torque marcado em 18,3 kgfm. Isto é o suficiente para entregar uma ótima experiência na cidade e conforto para viagens. O BYD Dolphin chegará ao mercado brasileiro nas próximas semanas com um preço sugerido de R$ 149.800.

Desta forma, ele chega um pouco abaixo dos R$ 149.999 do Kwid E-Tech e Cherry iCar, que eram os carros elétricos mais baratos do país.

