Best-seller do Wallstreet Journal sobre IA sai no Brasil

O Alta Books lança o best-seller do Wall Street Journal, A Era da IA.

A obra reúne os três principais pensadores sobre o tema, buscando explicar o significado e fornecer aos leitores possíveis questões que a sociedade vai enfrentar nos próximos anos e as ferramentas para começar a respondê-las. Para a construção do livro os autores Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher e Henry A. Kissinger contaram com a cooperação de especialistas em tecnologia, história e humanidades para realizar uma série de diálogos pertinentes ao assunto.

É fato que a Inteligência Artificial (IA) está gerando transformações em todos os setores humanos, tornando-se onipresente, mas o que é a IA? Para os autores, a Inteligência Artificial não é um negócio, muito menos um produto, é uma facilitadora para muitos setores da vida humana, que pode acelerar a nossa identidade, realidade para níveis desconhecidos da era moderna. E quais são as consequências do uso da Inteligência Artificial?

“Os três autores de A Era da IA têm alegações fortes que fazem com que sejam levados a sério… Eles analisam nosso passado tecnológico para explicar o provável impacto da IA no futuro.”

— Financial Times

“Uma boa leitura para quem busca navegar no mundo da realidade alternativa após a singularidade.”

— Kirkus Reviews

Sobre os Autores

DANIEL HUTTENLOCHER: É o reitor inaugural do MIT Schwarzman College of Computing. Anteriormente, atuou como reitor fundador e vice-reitor da Cornell Tech, escola de pós-graduação voltada para a tecnologia digital criada pela Cornell University, em Nova York. Possui tanto experiência acadêmica quanto industrial, foi pesquisador e gerente do Centro de Pesquisas Xerox Palo Alto (PARC) e CTO de uma fintech. Atualmente, é presidente do conselho da Fundação John D. e Catherine T. MacArthur e membro dos conselhos da Corning Inc. e da Amazon.com.

ERIC SCHMIDT: Especialista em tecnologia, empresário e filantropo. Como CEO do Google, foi pioneiro na transformação da empresa de uma startup do Vale do Silício para uma líder global em tecnologia. Ele atuou como CEO e presidente do Google de 2001 a 2011, como presidente-executivo de 2011 a 2018 e, mais recentemente, como consultor técnico de 2018 a 2020. Sob sua liderança, o Google ampliou drasticamente sua infraestrutura e diversificou as ofertas de produtos, mantendo uma forte cultura de inovação.

HENRY A. KISSINGER: Foi o 56º secretário de Estado de setembro de 1973 a janeiro de 1977. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1973, a Medalha Presidencial da Liberdade em 1977 e a Medalha da Liberdade em 1986. Atualmente, é presidente da Kissinger Associates, uma empresa de consultoria internacional.

Nome do livro: A Era da IA

Dimensões: 23 × 16

Número de Páginas: 256

ISBN: 9788550818382

A Alta Books é um selo do Grupo Editorial Alta Books. Há mais de 20 anos de atuação, a casa está sempre se reinventando e investindo no que há de mais relevante e inovador no mercado literário. Consolidada como referência na publicação de obras sobre economia, finanças, informática, idiomas e empreendedorismo, o grupo vem expandindo seu catálogo e áreas de atuação distribuídas atualmente em 6 selos e segmentos editoriais, incluindo Alta Books, Alta Cult, Alta Life, Alta Novel, Alaúde e Tordesilhas.

Justiça começa a conceder liminar para pagar a Revisão da Vida Toda

Advogados previdenciaristas começaram a receber uma resposta positiva da Justiça a respeito dos pedidos de liminar para pagamento dos valores de aposentadoria reajustados pela Revisão da Vida Toda, em alguns casos o aumento pode chegar a mais de 100% do valor recebido. Para a especialista em direito previdenciário, advogada Marília Schmitz, do escritório Schmitz Advogados, isso é sinal de que o INSS já está se estruturando para o pagamento da Revisão, que foi aprovada no Supremo Tribunal Federal em favor dos aposentados.

“Nesta semana chegaram as notificações de que o pagamento foi implantado, ou seja, em um próximo pagamento o benefício será já em um valor ajustado pelo INSS, algo muito aguardado por pessoas que entraram com ações de revisão há anos, mas que tiveram o pagamento destravado agora com as liminares que pedimos e a Justiça acatou”, disse a advogada.

Apesar da aprovação pelo STF, o INSS recorreu no que podia da decisão e pediu orientações técnicas de como proceder com relação aos pedidos. Aparentemente o Instituto não possuía um sistema ou organização para lidar com a Revisão, principalmente com o volume que deve estar sendo recebido de pedidos após a aprovação.

No escritório da advogada Marília Schmitz, nesta semana, dois casos que tiveram a liminar pedida em fevereiro tiveram a resposta positiva recebida nesta semana. “A gente comemorou esse resultado porque há pessoas que estão há anos nesse processo e agora começam a receber, acredito que a partir de agora vai ser muito mais rápido, já que está decidido e o INSS está se organizando sobre a Revisão da Vida Toda”, afirmou Marília Schmitz.

