Hand feminino de Americana finalista dos Jogos Regionais

O handebol feminino Americana conquistou vaga na final dos Jogos Regionais

2023, em Mococa, ao vencer a cidade de Campinas, neste domingo (9), pelo placar de 29 x 20.

O título será disputado nesta segunda-feira (10), às 15h30, contra Itatiba.

“Será uma partida muito difícil, muito equilibrada, contra uma equipe que conta com atletas de alta performance que já jogaram em clubes grandes. Por outro lado, as meninas de Americana são muito determinadas. É um jogo que será definido nos detalhes. Se Deus quiser conseguiremos mais um título nos Jogos Regionais”, disse o treinador Jurandir Batista.

“Vamos pra cima de Itatiba, trazer mais uma medalha para Americana. Estamos na torcida, nossa equipe tem um grande potencial. Boa sorte a todas as meninas”, disse o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A 65ª edição dos Jogos Regionais está sendo realizada em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputam 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista), competindo na cidade de Mococa, até 12 de julho.

Vivo anuncia patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil

A Vivo, marca que acredita e fomenta diversas iniciativas em prol do esporte brasileiro, fortalece sua presença nesse território e anuncia o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Faltando pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris, a marca estará ao lado do Time Brasil na preparação dos atletas até a competição e no ciclo até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. O anúncio é mais um passo da marca no apoio ao esporte. Desde 2005, a Vivo é patrocinadora oficial das seleções masculina e feminina de futebol e mantém uma forte atuação em games e esportes outdoor, como surf, ciclismo, beach tennis e automobilismo.

“A Vivo acredita que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social e amplia sua atuação neste território de maneira nacional com o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil. Os valores que permeiam os esportes olímpicos, como respeito, excelência e igualdade também estão em nossa essência”, afirma Marina Daineze, diretora de marca e comunicação.

Nessa parceria com o COB, a Vivo também reforça seu apoio aos atletas brasileiros e ampliará seu time de embaixadores com a chegada de grandes nomes olímpicos, como Ana Marcela Cunha, atleta das maratonas aquáticas e atual campeã olímpica, Alison dos Santos, o Piu, campeão mundial dos 400m com barreiras, e atletas da ginástica artística do Brasil.

“Ter o apoio de uma empresa de referência internacional como a Vivo é muito importante para o Movimento Olímpico brasileiro e chancela o trabalho de excelência que tem sido feito nos últimos anos. Estou certo de que teremos uma caminhada exitosa rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e Los Angeles 2028”, comenta Paulo Wanderley, Presidente do COB.

