MAC expõe obras de americanense a partir do dia 14 

MAC expõe obras de artista americanense a partir do dia 14

O Museu de Arte Contemporânea de Americana abre, no próximo dia 14 de julho, às 19h, a exposição gratuita “Andaime”, do artista americanense Gabriel Camargo.

A exposição consiste em uma série de obras desenvolvidas a partir de 2019 e que vem se desdobrando até hoje. O artista usa do cotidiano do trabalho, algo que investigou durante 3 anos atuando com construção modular, para a criação de poéticas presentes em suas obras. Muitas das peças construídas são fragmentos do cotidiano, incluindo a materialidade, obras em que utiliza sobras como suporte para suas pinturas.

O artista sugere uma reflexão baseada no autorretrato do dia, dos movimentos, dos objetos e sensações captados pelo incômodo despercebido das funções vitais necessárias na manutenção da vida.

Segundo Higor Brunieri, que assina o texto de apresentação da exposição, “ao evidenciar a arquitetura das jaulas com as quais se assemelham os andaimes, predomina nas obras de Gabriel Cesar Camargo esse lado obscuro de um trabalho tão conhecido de todo brasileiro”.

Gabriel Camargo, que atualmente cursa Licenciatura em Artes Visuais na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), participou da Oficina de Improvisação e Abstração para uma Prática Artística Experimental, com Zero Teodoro, e da Oficina de Desenhos Botânicos com Beatriz Massarelli. Gabriel é também músico, produtor e compositor na banda Vicio (antigo Revoltzsp) e produtor e curador cultural no coletivo Cabrera.

Participou das exposições “EXPOS_ 1_2021 – Galeria de Artes PUC – Campinas”, “Box Trez” – Americana – 2021, e da “Feira de Arte Jardim Secreto” – Americana – 2019. Com a Banda Vicio, destacam-se apresentações na Semana Internacional de Música – SP – Tokyo – São Paulo – 2018, na Galeria Buena Onda – Americana – 2018 e com a Banda Revoltzsp, no Festival Lollapalooza – Jockey Club – São Paulo – 2013, no Aniversário de São Paulo e comemoração de 50 anos da Galeria do Rock – Galeria do rock – São Paulo – 2012, na Exposição SHN 2012 – Galeria Choque Cultural – São Paulo – 2011, e na exposição De Dentro e De Fora – MASP – São Paulo – 2011.

A abertura da exposição contará com a apresentação dos DJs Ashura e Haro. Os trabalhos poderão ser vistos até o dia 18 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Serviço:

Exposição: “Andaime”

Artista: Gabriel Camargo

Abertura: 14 de julho às 19h, com apresentação dos Djs Ashura e Haro

Visitação: até 18 de agosto, de segunda a sexta das 9h às 17h

Local: MAC Americana (no CCL – Centro de Cultura e Lazer, Av. Brasil, 1293, Jd. São Paulo)

Entrada: Gratuita