São Paulo fica no 0 com Braga

O São Paulo ficou no 0 a 0 com o RedBull

Bragantino em jogo disputado na tarde deste domingo no interior paulista.

Titular pela primeira vez no time principal, o jovem Belém do SPFC foi eleito Craque do Jogo.

O hoje veterano Alexandre Pato reestreou com a camisa 12 aos 35 minutos no segundo tempo no lugar de David.

Alexandre Pato jogou apenas 10 minutos em sua reestreia e foi um dos jogadores do São Paulo com mais dribles certos. Alexandre Pato – 2/2 dribles Michel Araújo – 2/3 dribles Juan – 2/5 dribles

Posição Pts J V E D GP GC SG CA CV % Recentes Próx. 1º Botafogo 33 13 11 0 2 22 7 15 33 3 84 2º Grêmio 26 13 8 2 3 24 18 6 36 1 66 3º Flamengo 25 13 8 1 4 26 17 9 23 0 64 4º Palmeiras 23 13 6 5 2 24 12 12 39 2 58 5º Red Bull Bragantino 23 13 6 5 2 22 14 8 35 2 58 6º Fluminense 21 13 6 3 4 19 14 5 41 5 53 7º São Paulo 21 13 6 3 4 18 13 5 35 3 53 8º Internacional 21 13 6 3 4 13 14 -1 39 0 53 9º Athletico Paranaense 20 13 6 2 5 18 17 1 42 1 51 10º Atlético Mineiro 20 13 5 5 3 18 13 5 45 4 51 11º Fortaleza 20 13 5 5 3 15 11 4 27 1 51 12º Cruzeiro 18 13 5 3 5 15 11 4 38 2 46 13º Cuiabá 15 13 4 3 6 12 16 -4 39 3 38 14º Santos 13 13 3 4 6 11 16 -5 30 3 33 15º Bahia 12 13 3 3 7 14 20 -6 34 2 30 16º Corinthians 12 13 3 3 7 11 17 -6 32 0 30 17º Goiás 11 13 3 2 8 11 22 -11 42 2 28 18º Vasco 9 13 2 3 8 11 22 -11 42 1 23 19º America-MG 9 13 2 3 8 15 29 -14 36 2 23 20º Coritiba 7 13 1 4 8 11 27 -16 52 2 17

