Prefeito Chico assina ordem de serviço para a pavimentação do Asta 1 e 4

O prefeito Chico Sardelli assinou nesta segunda-feira (10) a ordem de serviço para as obras de pavimentação nos bairros Vila Vitória e Vila Nova Esperança, localizados no ASTA (Associação dos Sem-Teto de Americana) 1 e 4. Os trabalhos começam na semana que vem e devem ser concluídos em cerca de 2 meses.

Serão investidos R$ 1.362.396,67 na pavimentação asfáltica de 8.676 metros quadrados de vias, com recurso de R$ 1.000.000,00 destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP), representado pelo assessor Rainer Kamrowski. A verba foi intermediada pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, presente na assinatura. A contrapartida da Prefeitura de Americana será no valor de R$ 362.396,67.

“Esses bairros esperam pela pavimentação há mais de vinte anos. Estamos investindo muito em mobilidade urbana e qualidade de vida, levando asfalto em todas as regiões da cidade”, afirmou o prefeito.

Presente na assinatura, o vice-prefeito Odir Demarchi comemorou mais essa conquista. “Nossa administração não tem medido esforços para buscar investimentos e melhorias para os bairros que ainda necessitam de pavimentação. Essa obra chega para atender centenas de famílias do Asta”. A pavimentação será feita nas seguintes ruas: Vila Vitória, Avenida Asta 1 e Rua Francisco Cano Sanches; Vila Nova Esperança, Rua Irmã Dorothy Mae Stang, Rua Madre Tereza de Calcutá e Rua Olga Benario Prestes. Além da aplicação da massa asfáltica, as ruas e avenidas receberão a preparação do solo, como limpeza, terraplenagem, construção de guias e sarjetas. Na Vila Nova Esperança, também será executada a construção de galerias pluviais.

“Essa é uma obra muito importante para o desenvolvimento de Americana, por isso nossa gratidão ao amigo deputado delegado Olim pela parceria com nossa cidade”, disse Cezaretto.

“Desde que assumiram, o prefeito Chico e o vice-prefeito Odir estão trabalhando muito para a concretização dessas obras. São bairros que se desenvolveram rapidamente e necessitam de investimentos em infraestrutura. Essa administração está de parabéns por mais essa conquista”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A assinatura de ordem de serviço contou com a presença do engenheiro Rafael Sangiacomo, da empresa Saize Engenharia Ltda, vencedora do processo licitatório e responsável pelas obras.

O processo para a viabilização dos recursos foi realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana.

