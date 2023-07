In dance agita 155 anos de Sumaré

IN DANCE no C.E.U. Em comemoração aos 155 anos de Sumaré,

nossas crianças estão ensaiando para as apresentações programadas na cidade. Sob a supervisão do diretor coreógrafo @davidcunha200porcento , colaborador da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as crianças e jovens fizeram ajustes nos treinos, receberam orientações e afinaram a apresentação. Em breve, ficaremos encantados com o grupo se apresentando pela Cidade Orquídea! #Cultura #HipHop #Dance #Music #DiscoMusic #Sumare #CidadeOrquidea

Fundo Social de Sumaré promove Show Mildred de Talentos



Para comemorar os 155 anos de Sumaré, o Fundo Social de Solidariedade promoverá na próxima quarta-feira, dia 19, o Show Mildred de Talentos. O evento será às 18h30, no Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, na Avenida Brasil, 1.111.

As apresentações serão por conta dos colaboradores municipais, que vão mostrar seus dons e um artista representando cada região da cidade. Serão apresentações musicais, dança, poesia, artesanatos, entre outros talentos.

“Nosso Show Mildred de Talentos tem como objetivos valorizar ainda mais nossos colaboradores que são talentosíssimos e têm diferentes dons artísticos, e homenagear em vida a grande artista Mildred de Souza Lara Netto, nossa querida dona Neguita, pianista e maestrina de Sumaré. Será uma noite encantadora e cheia de emoção, alegria e carinho”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nossa Prefeitura está recheada de talentos e artistas. O Show Mildred de Talentos será um evento especial, que irá ressaltar os dons dos nossos colaboradores e homenagear a maravilhosa dona Neguita, em uma noite de muita alegria e emoção”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Mildred de Souza Lara Netto, a dona Neguita, descende de imigrantes portugueses por parte do pai e de imigrantes italianos por parte da mãe. O lado materno falou mais alto em sua personalidade: a família toda era devota à música. Então, ela seguiu a vocação dos ancestrais e se tornou ao longo da vida uma artista de primeira linha. Nem ela sabe quantos corais dirigiu em sua carreira musical – particulares, de empresas, escolares e religiosos. Tudo o que fazia – e continua fazendo – é dedicado à cidade onde nasceu: Sumaré.

A pianista e maestrina se tornou empresária juntamente com o esposo Wilson Lara Netto ao abrir a primeira Academia de Música e Dança da cidade. Com a Academia e a filha bailarina Miriam Cecília surgiram os primeiros Festivais de Ballet e de Música de Sumaré. O aprendizado da Neguita começou com o velho maestro José Maria Barroca, passou por professores da antiga Igreja Batista de Sumaré e culminou com o diploma do Conservatório Musical “Carlos Gomes” de Campinas. Sua dedicação à música em Sumaré lhe rendeu uma homenagem oficial, prestada pela Câmara Municipal de Sumaré – o título de Cidadã Sumareense. Ainda assim isso parece ser pouco, pelo que continua fazendo: regendo os corais de Sumaré.

