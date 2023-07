Dia da Pipa acontece neste domingo no Campo do Zanaga

Neste domingo o Instituto JR Dias realiza mais um Dia da Pipa. O evento, que tem início às 13h30, acontece no Campo do Zanaga.

Segundo a instituição, a tarde de diversão vai promover a conscientização, com distribuição gratuita de linhas e pipas. O evento é aberto ao público e totalmente gratuito.

Além das pipas, o evento contará com a distribuição de pipocas e algodão-doce para as crianças. Para quem preferir, pode ser usados pipas e linhas próprias, desde que sem qualquer efeito cortante.

O Campo do Zanaga fica na Rua Antônio Conselheiro, n⁰ 1252. O evento acontece até às 16h30.

