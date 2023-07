Beppo é o 1º restaurante a aderir projeto para mesas e cadeiras na calçada

O restaurante Beppo é o primeiro de Americana a aderir ao projeto “Ruas Vivas”, que permite ao estabelecimento utilizar das calçadas para instalar mesas e cadeiras para os clientes.

Segundo a prefeitura, mais estabelecimentos também já fizeram a solicitação, mas a lista foi liderada pelo Beppo, tradicional na cidade.

O projeto Ruas Vivas, que se tornou lei no município através de uma proposta do vereador Lucas Leoncine (PSDB), visa a ampliação da área de atendimento de bares, restaurantes e/ou similares, como forma de favorecer o comércio, mediante Termo de Permissão de Uso Excepcional, para a colocação temporária de mesas e cadeiras em extensões a serem implantadas em vias públicas.

Segundo a lei (6620/2022), a solicitação para colocação de mesas e cadeiras no leito da via pública ou sobre plataforma instalada sobre o leito carroçável do logradouro deverá ser dirigida ao Poder Executivo, de acordo com as regras definidas pela administração municipal.

