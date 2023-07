Inverno. 3 receitas de sopas leves para se aquecer

Basta as temperaturas caírem um pouco, que volta à tona a discussão “sopa é janta ou não”. Apesar da divisão de opiniões, é inegável que o prato pode ser rico em nutrientes, sendo também um grande aliado para quem busca manter a saúde e controlar o consumo de gorduras. Além disso, por ser uma refeição de fácil digestão, ao ser consumida pela noite pode evitar problemas de indisposição e sono.

Abaixo você encontra 3 opções fáceis e saborosas de sopas e cremes. As receitas fazem parte do livro “Descobrindo novos sabores: receitas práticas e regionais especialmente adaptadas para SQF”, desenvolvido pela PTC Therapeutics, em colaboração com nutricionistas. A edição foi desenvolvida especialmente para pessoas que têm a síndrome da quilomicronemia familiar (SQF), uma doença rara que eleva os níveis de triglicérides no corpo, e faz com que o indivíduo tenha de seguir uma dieta restrita com até 20g de gordura por dia.[1],[2] Logo, as opções de pratos possuem baixo teor de gordura, além de fáceis de serem reproduzidas até por quem não tem muita experiência. Clique no link para baixar gratuitamente o livro que tem mais de 130 receitas.

Sopa de legumes com alho poró – Rendimento de 5 porções

Ingredientes

• 1 batata inglesa (100g)

• 1 cenoura (200g)

• 1 abobrinha (150g)

• 1 cebola (100g)

• 500 ml de água

• 1 folha de louro

• ½ cabeça de alho poró

• Sal páprica e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a batata, a cenoura, a abobrinha e a cebola com água, louro e sal. Quando os legumes estiverem bem macios, bata no liquidificador, volte à panela, ajuste o tempero e reserve. Pique o alho, cozinhe com um pouco de água, e tempere com sal, páprica e pimenta do reino. Sirva sobre o creme de legumes.

Valor nutricional (porção de 250ml):

Gorduras: 0,2g

Proteínas: 1,8g

Carboidratos: 11,3g

Calorias: 49,9cal

Creme de ervilha com crocante de proteína de soja – Rendimento de 3 porções

Ingredientes

• 200g de ervilha fresca

• 300ml de água

• 1 folha de louro

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Cheiro verde

• 50g de proteína texturizada de soja

• 1 colher (café) de páprica

• 2 colheres de água

• Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque as ervilhas em uma panela, cubra-as com água e adicione a folha de louro. Leve ao fogo médio e cozinhe até ferver. Retire a folha de louro e bata as ervilhas e a água no liquidificador. Volte para a panela, tempere com sal e a pimenta, mexa por mais 5 minutos.

Para o crocante de soja, misture a páprica com água e sal. Misture a proteína até absorver todo o líquido. Espalhe em uma assadeira e leve ao forno para secar e ficar crocante. Sirva os crocantes sobre o creme de ervilha.

Valor nutricional (porção de 350ml):

Gorduras: 0,3g

Proteínas: 13,6g

Carboidratos: 12,8g

Calorias: 106,7cal

Canja de galinha – Rendimento de 4 porções

Ingredientes

• 200g de peito de frango sem pele e sem osso

• Sal e pimenta do reino a gosto

• 1 cebola picada (100g)

• Cheiro verde

• 500ml de água

• ½ xícara de arroz (60g)

• 1 cenoura picada (100g)

• Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Tempere o frango com sal e pimenta do reino. Em uma panela de pressão, acrescente um pouco de água, o frango, a cebola, o alho e o cheiro verde. Cozinhe por alguns minutos e adicione o restante da água fervente. Acrescente o arroz e a cenoura, corrija o sal e tampe a panela.

Baixe o fogo assim que a panela atingir a pressão e deixe cozinhar por 20 minutos. Finalize salpicando salsinha e sirva.

Valor nutricional (porção de 350ml):

Gorduras: 1,8g

Proteínas: 16,9g

Carboidratos: 8,4g

Calorias: 120,1cal

