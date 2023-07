SB vai ter Corrida de Rua do Mercadão. Inscr. até dia 20

Corrida de Rua do Mercadão da Cidade seguem até o dia 20

Seguem abertas as inscrições para a 1ª Corrida de Rua do Mercadão da Cidade, evento que ocorrerá no dia 23 de julho, às 7h30. Os interessados em participar podem efetuar a inscrição até o dia 20 direto pelo WhatsApp (19) 99577-6036.

Promovida pelo Mercadão da Cidade, em prol da APAE Santa Bárbara d’Oeste e com apoio da Prefeitura, a corrida terá percurso inédito, de 5Km, com largada do Mercadão (Rua Floriano Peixoto), passando pela Rua Francisco Priori, Avenida da Saudade, vias do Residencial Furlan, Vila Grego e Vila Brasil, retornando ao Mercadão.

Os valores para inscrição são de R$ 69,90 por pessoa, sendo que pessoas acima de 60 anos e PCD’s pagam R$ 48,00. A renda obtida com o evento será destinada à APAE de Santa Bárbara d’Oeste. O evento terá premiação de R$ 2.240,00 em vouchers.

Edição 2023 da corrida de rua Nova Odessa Running, em agosto

Estão abertas as inscrições para a edição 2023 da corrida de rua Nova Odessa Running, que faz parte do calendário esportivo anual, conta com apoio institucional da Prefeitura local e acontece no próximo dia 06 de agosto, um domingo de manhã. A prova tem ainda um caráter social, pois os organizadores pedem aos participantes a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega dos kits. Os alimentos arrecadados serão revertidos em prol de famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura.

Com percursos desafiadores de 5 e 10 quilômetros, a competição proporcionará aos participantes a oportunidade de explorar não apenas as ruas da cidade, mas também um espetacular cenário turístico do município: o Jardim Botânico Plantarum.

A prova tem organização da Chelso Sports e ponto de largada e chegada na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara – em frente ao Plantarum. Os kits de inscrição contam com medalha e camiseta exclusivo da edição e itens do São Vicente. A premiação inclui troféus até o 5º colocado no geral e até o 3º colocado em cada faixa etária (de 5 em 5 anos). As inscrições online podem ser feitas no site https://chelso.com.br/site/nova-odessa-running/.

Ao longo do percurso, os corredores terão a chance de contemplar a beleza exuberante do Plantarum, o maior jardim botânico privado da América Latina. Com uma vasta variedade de plantas e flores, o ambiente envolvente e sereno adicionará uma dose extra de encanto à experiência da corrida. A natureza brasileira estará ao redor dos participantes enquanto eles superam desafios e se deleitam com a paisagem deslumbrante.

Após cruzar a linha de chegada, os participantes poderão desfrutar de um pós-prova recheado de surpresas oferecidas pelo Supermercado São Vicente. Com uma seleção variada de alimentos e bebidas, os corredores poderão repor suas energias e celebrar suas conquistas pessoais junto aos amigos e familiares. “A atmosfera animada do pós-prova será o lugar perfeito para compartilhar histórias, conhecer novas pessoas e celebrar o espírito esportivo”, apontou o secretário municipal de Esportes, Renan Reis.

Segundo ele, “a corrida de rua Nova Odessa Running é muito mais do que uma competição”. “É uma oportunidade de conectar-se com a natureza, desafiar seus limites e aproveitar momentos de lazer e diversão com outros entusiastas da corrida. Então, marque essa data em seu calendário e esteja preparado para viver uma jornada emocionante, cercada pela beleza do Plantarum e com um pós-prova delicioso oferecido pelo São Vicente. Junte-se a nós nessa aventura esportiva e vamos criar memórias incríveis juntos”, completou Renan.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

A prova tem realização de: @prefeituradenovaodessa @secesportesno. Apoio: @fundosocialno. Patrocínios: @supermercadossv, @finoflystudio, @care.club.pira, @betterseguros, @dynami.vinhos, @leofrantransportes, @modallocadora, @cafeconstantino, @globale_pneus, @grupoaposerv, @pesqueirofletrin, @clinicaghirardello, @blackfitacademiano, @influxnovaodessa, @gigaclima, @akitembembarato, @maplebearbrasil, @alvorada_automoveis, @condeubaconstrução, @noticiafm889, @avmimobiliaria, @redeeletricabrasil, @odessacervejaria, @beliniodontologia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP