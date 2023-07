Monaro quer construção de ecoponto no Cruzeiro do Sul

O vereador Paulo Monaro (MDB), presidente da Câmara barbarense, protocolou o Requerimento nº 656/2023, por meio do qual pede informações quanto à possibilidade de construção de um ecoponto no bairro Cruzeiro do Sul. O parlamentar considera ter sido procurado por moradores do local que pedem a providência, uma vez que, por não haver lugar apropriado ao descarte, muitas pessoas acabam jogando entulhos de forma incorreta, o que produz mal cheiro e atrai animais peçonhentos.

“Muitas vezes, os moradores do Cruzeiro do Sul têm que pagar para terceiros cuidarem do descarte de entulhos em outros ecopontos da cidade. Portanto, seria de suma importância a construção do ecoponto no bairro, por ser mais distante e sem outras opções de descarte por perto”, explica Monaro no documento apresentado na secretaria da Câmara Municipal.

No requerimento em questão, o presidente do Legislativo pergunta se existe a possibilidade de construção do ecoponto no bairro Cruzeiro do Sul e qual seria a previsão de execução da obra. Em caso de resposta negativa, Monaro pede que sejam expostos os motivos.

Arnaldo cobra atendimentos para a promoção da Saúde da Mulher

O vereador Arnaldo Alves (PSD) protocolou o Requerimento nº 50/2023, por meio do qual pede informações ao prefeito Rafael Piovezan acerca dos atendimentos para a promoção da Saúde da Mulher no primeiro semestre de 2023. O parlamentar considera que há atendimentos específicos para a promoção à saúde da mulher no Município, como ultrassons de mama, ultrassons obstétricos, biópsias, coletas de citologia oncótica, cardiotocografia anteparto, procedimento em patologia cervical, palestras e acompanhamento de rotina para o bem-estar físico e mental, com ações preventivas, educativas e de encaminhamentos.

“Os diagnósticos precoces trazem benefícios à saúde da mulher, com a possibilidade de acesso imediato ao tratamento menos agressivo, humanizando e proporcionando melhor qualidade de vida”, declara o vereador, lembrando que está em construção no Município o novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, o qual terá quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

No requerimento apresentado na secretaria da Casa de Leis, Arnaldo pergunta quantas consultas, exames e procedimentos foram realizados em promoção à saúde da mulher no primeiro semestre de 2023; quais são as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que possuem atendimento dos serviços públicos em promoção à saúde da mulher; e se houve alguma paralisação do atendimento ou acompanhamento das pacientes devido à falta de insumos, material ou até mesmo por falta ou quebra de equipamento.

O parlamentar quer saber, também, se após a entrega do Novo Centro de Referência haverá atendimento específico em promoção à saúde da mulher nas UBSs ou todas as consultas, exames e procedimentos serão centralizados e realizados apenas nesse novo espaço. Por fim, Arnaldo questiona qual é a previsão de entrega da obra e início dos atendimentos no novo Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Pesar pela morte do ciclista Robenson José Pacheco

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou requerimento de pesar pelo falecimento do ciclista Robenson José Pacheco, carinhosamente conhecido como “Pacheco”, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (13 de julho), na cidade de Ponto Alegre, aos 63 anos de idade.

“Manifestamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, por meio deste voto de pesar, através da Câmara de Vereadores, como uma homenagem póstuma e em sinal de solidariedade à família e amigos”, declara Ávila, ressaltando que Pacheco foi um atleta de elite, que competiu por anos defendendo Santa Bárbara d´Oeste e participou das competições mais importantes do País e no exterior.

