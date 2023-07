Prefeitura finaliza extensão de galeria no Recanto Azul



A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana finalizou, nesta sexta-feira (14), a extensão de galeria nas Ruas Francisco Facão e Quinto Ferramola, no bairro Recanto Azul, na região da Praia Azul.

A implantação desta rede de água pluvial faz parte do projeto de pavimentação das respectivas vias, mais a Rua Alexandre Giorgette. O próximo passo é a construção de guias, sarjetas e a preparação do solo para receber a massa asfáltica.

A extensão de galeria foi executada pelos servidores da Sosu. A pavimentação será realizada pela empresa CEL Engenharia LTDA, vencedora do processo licitatório.

“Concluímos toda a parte de drenagem de água pluvial, que era a fase mais complicada da obra. Avançamos muito e nos próximos dias entregaremos mais três ruas pavimentadas em Americana”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serão investidos R$ 540.557,38, por meio do programa Nossa Rua do governo estadual, intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. A tramitação documental das obras foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênio.

Prefeito Chico vistoria obras de reforma da Praça José Rampazzo

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, acompanhados pelo vereador Fernando da Farmácia, vistoriaram, nesta quinta-feira (13), as obras de reforma da Praça José Rampazzo, na região do bairro Jardim São Paulo.

O espaço vai receber novo calçamento, reforma do coreto, revisão do telhado, troca do forro e pintura, obras de acessibilidade, troca de bancos e instalação de lixeiras.

No local, já foram executadas a demolição das calçadas e a remoção do entulho. A próxima etapa será a parte elétrica do coreto e a remoção do restante do calçamento em volta do coreto, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“Mais um importante espaço de lazer que estamos melhorando na cidade. A população precisa de lugares bem conservados e confortáveis para se divertir, e vamos continuar trabalhando para recuperar essas áreas”, disse o prefeito Chico.

O investimento será de R$ 300 mil. Os recursos para a reforma foram viabilizados pelo Governo do Estado de São Paulo, intermediados pelo vereador Fernando da Farmácia, com apoio do vereador de São Paulo João Jorge e do suplente de deputado estadual, Israel Alexandre. A contrapartida do município é de R$ 25.472,21.

A tramitação documental dos recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

