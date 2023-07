Caixa vai patrocinar playoffs da LBF

A CAIXA assinou nesta sexta-feira (14) o acordo de patrocínio master da Liga de Basquete Feminino deste ano, que passa a se chamar LBF CAIXA 2023. O valor do contrato é de R$ 600 mil e inclui a fase de playoffs, que terá início hoje, e o Jogo das Estrelas, no dia 29 de julho. A assinatura retoma a parceria de patrocínio entre o banco e a liga, que aconteceu entre 2016 e 2019.

Para a presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano, “patrocinar o esporte é contribuir para o desenvolvimento social do nosso país. O basquete feminino tem representação nos vários estados do Brasil, e este campeonato acarreta não somente no intercâmbio de experiências esportivas como também na promoção social das atletas”.

“Estamos extremamente felizes em poder contar esta novidade! A CAIXA tem uma história muito bonita ao nosso lado e foi parte fundamental para o renascimento de nossa liga, que se tornou melhor e muito mais forte com ela. Poder dizer novamente que a CAIXA apoia a Liga de Basquete Feminino nos enche de muito orgulho”, celebra o Presidente da LBF, Valter Ferreira.

Pelo acordo, a CAIXA tem, além dos direitos sobre o nome da competição, a exibição de sua marca em áreas nobres como as placas centrais de publicidade dos jogos do torneio, na premiação do campeonato (troféus e medalhas) e em todas as comunicações oficiais, tanto no site, bem como nas redes sociais da LBF.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

O social também está presente na parceria entre a CAIXA e a Liga com ações educativas sobre meio ambiente, foco na acessibilidade durante os jogos e nos programas LBF CAIXA Social e Liga Nas Escolas, que acontecerão entre setembro e dezembro.

Liga de Basquete Feminino

A Liga Feminina foi lançada em maio de 2010, reunindo os principais clubes do basquete brasileiro com o objetivo de modernizar o campeonato nacional feminino da modalidade. Desde o seu lançamento, foram disputadas 11 edições do campeonato.

Neste ano, a LBF está sendo disputado por 8 equipes. A expectativa dos playoffs é movimentar um público direto de 50 mil pessoas, além de 500 mil de forma indireta, entre público presencial, audiência das transmissões dos jogos e das ações sociais realizadas pelos times.

A primeira partida dos playoffs já com o patrocínio da CAIXA será na sexta-feira (14), às 19h30, entre UniSociesc Blumenau e AD Santo André.

CAIXA e o Esporte:

A CAIXA patrocina ainda a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e o Comitê Paralímpíco Brasileiro (CPB). Ao investir no esporte brasileiro, o banco propicia condições essenciais de treinamento e competição aos atletas de alta performance, valoriza a inclusão social, a educação, o convívio e a descoberta de novos talentos.

Projeto “Esporte e Bem Estar VIII” abre inscrições gratuitas para Corrida de 5k e 10k nesta sexta-feira (14) Evento acontece no dia 30 de julho, na Praça Arautos da Paz, em Campinas, e terá serviços de saúde e aulas coletivas de zumba, ginástica e ritmos O projeto Esporte e Bem-Estar VIII abre nesta sexta-feira (14) as inscrições para a Corrida de 5k e 10k. Os participantes irão percorrer ruas e avenidas de Campinas, com saída e chegada na Praça Arautos da Paz. Com diversas atrações, o evento acontece no dia 30 de julho, das 6h às 12h. A participação é totalmente gratuita e os inscritos serão presenteados com um kit que contém medalha de participação, camiseta, gymbag, boné ou viseira, barra de cereal, além de número de peito e chip. Promovida pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) com patrocínio da Mars e Royal Canin, a edição 2023 do projeto Esporte e Bem-Estar também terá Cãominhada e serviços de saúde como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, quick massages, além de aulas coletivas de alongamento, zumba, ginástica e ritmos (saiba mais abaixo). Também serão desenvolvidas atividades para as crianças, como desenhos e pinturas com lápis de cor e giz de cera. As inscrições devem ser feitas pelo site www.minhasinscricoes.com.br. O link estará disponível na home do site na próxima sexta-feira (14). As vagas são limitadas. “O projeto Esporte e Bem-Estar tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida dos participantes. Estamos muito felizes por voltar a Campinas”, afirma a presidente do IEAS, Patrícia Henrique.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP