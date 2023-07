Chegou em casa, encontrou Ricardão e foi matar esposa

Um caso de traição agitou a noite da última quarta-feira em Americana. Um homem chegou em casa e flagrou a esposa com um homem que seria seu amante. O entrevero foi parar na polícia porque o homem que teria sido traído tentou matar a esposa. Ele teria usado uma faca na tentativa de fazer o que considerava justiça da honra.

O caso aconteceu na rua 12 de novembro, em um prédio na região central da cidade. O ajudante geral teria flagrado a esposa com outro homem na cama do casal. Ele (marido) tem 36 e a mulher 33. Transtornado, ele correu, pegou uma faca e disse que ia dar cabo à vida da esposa. O Don Juan fugiu da cena de amor e deixou a mulher sozinha.

A polícia foi chamada e, quando chegou no local, três amigas da mulher já estavam no local a consolando. O marido estava do lado de fora (na garagem) tentando invadir o local onde elas estavam. Os policiais tentaram convencer o homem a largar a faca, mas ele resistiu às propostas de paz.

Duas das mulheres que estavam na casa saíram e, nesse momento, o homem tentou novamente invadir a casa. Dessa vez ele conseguiu e precisou ser parado por um tiro de arma de choque.

Ao fim, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal para que fossem retirados os dardos que o atingiram na perna e abdômen.

O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o homem detido por violência doméstica.

