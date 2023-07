IZ 118 anos de pesquisas e bem-estar animal

Exemplo de comprometido com a sustentabilidade, a saudabilidade e o bem-estar animal, o Instituto de Zootecnia (IZ-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo comemora, dia 15 de julho, seus 118 anos de fundação. Por meio da pesquisa e desenvolvimento, o IZ tem impulsionado práticas agrícolas sustentáveis, garantindo a saúde e o bem-estar dos animais. As atividades científicas do IZ são essenciais para a produção animal responsável e consciente, visando um futuro mais sustentável.

Segundo o diretor geral do IZ, Enilson Ribeiro, neste último ano, o IZ se destacou com a aprovação de projetos em agências de fomento. Foram aprovados quatro projetos regulares na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e dois pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “Somando a isso, obteve a aprovação do Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD-FAPESP), com um montante de R$ 21,2 mi de recursos público/privado”, destaca.

Vale ressaltar ainda que o Instituo, está com dois pesquisadores em treinamento de pós-doc no exterior [Estados Unidos] e possui cinco bolsas com alunos Pós-doc desenvolvendo pesquisas no IZ.

Dentre as várias atividades, o instituto lançou, na unidade de pesquisa de São José do Rio Preto/SP, o Centro de Pecuária Sustentável. Em Sertãozinho/SP, no Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte, realizou inaugurações da fábrica de ração e da unidade de armazenamento de forragens e, também, entregou a pavimentação das vias internas da unidade,

Foram entregues aos produtores e Centrais de Inseminação, animais reprodutores machos das raças Nelore e Caracu e 41 fêmeas Nelores. “Sendo todos estes animais de genética superior, oriundo do Programa de Melhoramento Genético de Bovinos de Corte do IZ”, enfatiza Enilson.

As expectativas neste ano, para Enilson, estão nas finalizações de todas as obras em andamento. “Temos obras na unidade de Registro, reformas de prédios na sede em Nova Odessa e o término de dois laboratórios e estruturas como currais e confinamentos da unidade de Rio Preto.”

Enilson, ainda, explicou que o IZ firmou diversas parcerias público-privadas. E para este novo ano irá formalizar parcerias com a USP, utilizando a unidade de Tanquinho [Distrito de Piracicaba/SP]. E na unidade de Rio Preto irá fechar parceria com a prefeitura para que o IZ seja responsável pela condução técnica da exposição agropecuária do Município.

“O foco é fortalecer as parcerias público-privadas e aumentar a aprovação de projetos em agências de fomento”, afirma Enilson.

Comemoração

A comemoração, realizada hoje, 14, visou um momento de confraternização entre os servidores do Instituto, com a oportunidade de homenagear aposentados de julho de 2022 a 2023, com a Medalha do Centenário IZ, em reconhecimento ao tempo de trabalho e agradecimento pelo comprometimento e apoio institucional ao desempenharem suas funções com afinco.

“Tivemos um almoço em agradecimento aos servidores [de apoio e cientistas], pelos trabalhos e conquistas institucionais, por meio das pesquisas desenvolvidas, que buscam atender às demandas do produtor das pequenas e médias propriedades rurais do Estado, assim como, as parcerias e interações com instituições e empresas brasileiras e internacionais. além do bom ambiente de trabalho ao longo de todo o período.

O evento contou com a presença do Coordenador da APTA, Carlos Nabil, além de diretores e representantes de diretores de Institutos de Pesquisa da APTA – IAC, IEA e Pesca.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP