Processo seletivo para professores na FAM segue até dia 18

A Faculdade de Americana – FAM está com o processo de seleção aberto para professores dos cursos presenciais de graduação da Instituição. As inscrições podem ser realizadas até às 18h00 do dia 18 de julho de 2023. A inscrição será realizada pela internet, através do site www.fam.br, na área “Quero trabalhar na FAM – Cadastro docentes”, com o preenchimento total dos dados e encaminhamento dos documentos informados no edital para o e-mail recrutamento@fam.br.

Para todas as vagas é exigido que o candidato tenha titulação mínima de especialista e possua formação adequada ao perfil do conjunto de disciplinas da vaga.

LEIA TAMBÉM: Suzano investe em qualificação de pessoas com deficiência na região

As vagas são para diversas áreas como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Medicina Veterinária, Psicologia, Engenharia Mecânica, Farmácia, entre outras.

“Estamos em momento de férias das aulas, mas nosso trabalho administrativo não para. Abrimos vagas para novos professores fazerem parte do grupo de docentes da nossa Instituição, profissionais com vontade de compartilhar conhecimento acadêmico e prático e que gostam de gente”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP