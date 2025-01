Roubou Magazine Luiza do centro, saiu no braço com funcionário e foi em cana

Um homem que roubou a unidade do Magazine Luiza do centro de Santa Bárbara d’Oeste se envolveu em uma briga com um funcionário da loja e depois acabou detido por Guardas Municipais.

A ação toda aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira. O ladrão usou uma mixa para levar dinheiro de um dos caixas da unidade.

Roubo foi às 12h45

Abaixo a resenha da Guarda Municipal

Furto Qualificado DATA: 17/01/2024 HORA: 12:45 LOCAL: XV de Novembro,672

*EQUIPE 3 🚓 Gcm Nalao e Gcm Pereira

SÍNTESE

Em patrulhamento a pé, pela praça central conforme ordem de serviço, fomos solicitados por funcionários da loja Magazine Luiza situada a Rua Quinze de Novembro, informando que de momento um indivíduo adentrou a loja e tentou arrombar com uma chave micha uma das gavetas do caixa, e que um dos funcionários (Guilherme) estaria acompanhando o autor (Nilson) e que desceram a Rua General Osório.

De pronto das informações estes patrulheiros deslocaram até a citada Rua, onde no cruzamento com a Rua Riachuelo foi abordado o autor que, em busca pessoal foi localizado R$226,15, e objetos pessoais. Já em diálogo com Guilherme o mesmo informou que quando acompanhava o autor e que foi percebido sua aproximação, Nilson correu em sua direção para agredi-lo fisicamente porém conseguiu se desvencilhar da ameaça, não perdendo o contato visual com o autor até a chegada destes patrulheiros.

Devido as ameaças Nilson foi então algemado conforme DL 8858/16, mantendo sua integridade física bem como a de Guilherme e desta equipe, que em ato contínuo a VTR 135 (Batistela/Inspetor Claudio) que nos apoiou e conduziu o autor até o 1° Distrito Policial, bem como a VTR 145(Elias/Guerreiro), onde fizeram a condução de Guilherme para apresentação dos fatos.

Já pelo 1° Distrito Policial, fatos narrados à autoridade policial competente que ratificou a prisão em flagrante de Nilson pelo crime de furto tentado qualificado, ART. 155 §4°, 1 3, BO PC AV6899-1/2025permanecendo preso na cadeia local onde posterior seria apresentado em audiência de custódia.

