Campeão da série A4 no ano passado, o Rio Branco de Americana estreou com vitória tranquila na Série A3 do Campeonato Paulista 2025.

O alvinegro de Americana bateu o São Bernardo por 3 a 1 mas chegou a virar para o intervalo fazendo 3 a 0. O placar amplo do primeiro tempo fez o Tigre relaxar no segundo tempo.

O placar foi aberto aos 11′ da primeira etapa. Brown abriu o placar pro Tigre. Gui Vieira ampliou aos 17′ dando mais folga para o Rio Branco.

Já no final do primeiro tempo, Marcelinho, de pênalti ampliou de novo e deu grande folga pro time da casa.

O São Bernardo só foi descontar nos minutos finais do jogo. Aos 93′ o time do ABC reduziu o placar pra 3×1.

Rio Branco com público na estreia

PÚBLICO: 1740 pessoas

RENDA: R$ 28.515,00

