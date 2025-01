A equipe GPA da Gama (Guarda Municipal de Americana) ampliou o número de equipamentos utilizados por patrulheiros que atuam no Grupo de Proteção Ambiental, que realiza ações preventivas e presta auxílio para a proteção do patrimônio ecológico e ambiental do município, incluindo a fauna silvestre local.

Foram adquiridos dois pinções e dois ganchos para serpentes, dois puçás para aves, duas pinças para mamíferos, duas redes de arremesso, duas caixas de contenção e transporte de animais e um laço cambão para contenção e manejo de animais. O investimento foi de R$ 5.436,00.

Alguns exemplos das ações do GPA são patrulhamentos ambientais, educação ambiental e auxílios para resgate, soltura e destinação de animais silvestres em vida livre, que possam estar feridos, debilitados, em situação de risco ou que estejam em conflito com a população humana.

Ocorrências de animais silvestres na área urbana do município de Americana representam um segmento importante entre os atendimentos da Guarda Municipal.

GPA em ação

Em 2022, foram 78 ocorrências; em 2023, 123; e em 2024, 237. Entre os principais animais envolvidos, estão gambás, ouriços, aves em geral, capivaras e teiús, mas há outras espécies não tão comuns, como raposas, tatus e cobras.

Mais notícias da cidade e região

De acordo com o inspetor Jonas Alécio, responsável pelo GPA, esses equipamentos se somam a outros que a instituição já possuía, que são fundamentais para a segurança dos agentes e para garantir conforto aos animais resgatados.

“Os animais resgatados podem ser soltos imediatamente em seu habitat, caso não estejam feridos ou debilitados. Porém, quando a situação exige, os animais são destinados para instituições técnicas capacitadas, onde são submetidos a atendimento adequado, e após a reabilitação, são devolvidos ao seu habitat ou destinados para áreas de soltura e monitoramento devidamente cadastradas pelo poder público”, explicou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP