Sobrou feijão? Conheça 3 receitas para aproveitar o grão

O feijão é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros e apesar do cenário tão promissor, algumas pessoas acabam não aproveitando a sobra do grão. De acordo com um artigo dos pesquisadores da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP), o feijão aparece nas estatísticas, representando 16% do volume de alimentos desperdiçados no país. Considerado um elemento essencial na refeição diária da população como o grão pode ser proveitoso após sua produção?



“Reforçamos muito a questão da saudabilidade dessa leguminosa, nosso propósito é sempre levar bem-estar para as mesas com nossos feijões. Por isso, incentivamos o consumo dele diariamente, seja no fim de semana, ou aproveitando a sobra em um delicioso bolinho”, explica Mauricio Bortolanza, diretor de Novos Negócios da Kicaldo.

A Kicaldo, marca de alimentos especialista em grãos e líder no segmento de feijão, separou 3 dicas de receitas para aproveitar o que sobrou do feijão da semana, evitando desperdício e mantendo os valores nutricionais da refeição. Confira abaixo:

1) Fácil: O clássico tutu de feijão

Tradicional em muitas casas, o tutu é uma ótima opção para aproveitar o feijão, além de super fácil de preparar. Para isso, você vai precisar separar os ingredientes que deseja acrescentar a receita, opções como linguiça, bacon, ou outra carne de sua preferência. Após escolher a proteína, você vai fritar e depois juntar com dois ovos e cebola, misturando bem. Depois disso vai engrossar o grão com a farinha de milho, e juntar com os pedaços desses ingredientes. Tempere como desejar e está pronto para servir!

2) Criativo: bolinho de feijão-fradinho

Para exercer um pouco a criatividade na hora de reaproveitar uma leguminosa tão comum, você pode fazer bolinhos. Para isso, você precisará amassar o feijão-fradinho cozido com um garfo ou um amassador. Depois adicione a cebola em pó, o alho triturado, sal, cheiro verde e bata por cinco minutos. Logo após bater você vai acrescentar aos poucos a farinha para dar liga à massa. Depois deixe descansar por 15 minutos e pode começar a separar porções iguais para fazer as bolinhas. Com todas feitas é só fritar em óleo quente. Espere esfriar e aproveite.

3) Versátil: farofa de feijão

Outra opção de aproveitar o melhor do feijão que restou é fazendo uma farofa para acompanhamento das refeições. Para começar, frite em uma panela grande, com azeite, cebola picada, bacon picado e linguiça calabresa. Com todos os ingredientes dourados coloque a farinha até virar uma farofa, seguido pelo feijão e continue mexendo. Depois, pode acrescentar cheiro verde, azeitona e outros temperos de sua preferência. Feito isso sua farofa está pronta!

A grande diversidade de cores, tamanhos e sabores da leguminosa oferecem benefícios importantes para a saúde que devem ser incentivados. A leguminosa é rica em vitaminas B e C, fonte de proteína, carboidratos e minerais, como o ferro, além de compor um dos combos mais famosos e nutritivos do país: o arroz com feijão.

