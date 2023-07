Suzano investe em qualificação de pessoas com deficiência na região

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), irá qualificar pessoas com deficiência para atuarem no setor de celulose e papel na região de Americana (SP). A aula inaugural do curso de Auxiliar de Produção de Papel e Celulose ocorreu na noite desta quarta-feira (5/7), no Senai, e reuniu, além de representantes da companhia e do Senai, alunos(as) aprovados(as) no processo seletivo da formação.

A iniciativa faz parte do Programa Somar PcD (para pessoas com deficiência), desenvolvido pela companhia e realizado em parceria com o Senai com o objetivo de promover a equidade de oportunidades no mercado de trabalho. “A Suzano tem o compromisso público de reduzir as desigualdades sociais nas regiões onde tem atuação e de promover a diversidade, a equidade e a inclusão em suas operações. Acreditamos que um ambiente diverso é bom tanto para a sociedade quanto para os nossos negócios, afinal, como traz um dos nossos principais direcionadores, ‘Só é bom para nós se for bom para o mundo’. Por isso, buscamos por um ambiente mais inclusivo”, destaca Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

De acordo com João Destro, coordenador de Relacionamento com a Indústria do Senai, a igualdade de oportunidades e o aumento da competitividade da indústria brasileira, por meio da educação profissional, faz parte da missão do Senai. “Dessa forma, ambas as instituições, Senai e Suzano, se mostram alinhadas. Nesta segunda turma do projeto Somar, com o curso ‘Auxiliar de Produção de Papel e Celulose’, nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado, mantendo assim a excelência em nosso método de ensino para proporcionar aos alunos as competências necessárias para o desenvolvimento das atividades profissionais”, reforça.

O curso de Auxiliar de Produção de Papel e Celulose será dividido em 5 módulos com: Noções Básicas de Saúde e Segurança; Celulose; Processo de Fabricação do Papel; Controle Dimensional; Conceitos de Lean Manufacturing, que correspondem ao total de 144 horas/aula. Durante a formação, que contará com a participação de gestores(as) da Suzano, alunos e alunas receberão auxílio transporte de R$ 500,00. Além disso, ao término do curso está prevista uma visita à fábrica da Suzano. A formatura será no dia 28 de agosto.

Após a formação, os(as) participantes estarão aptos(as) a participarem de futuros processos seletivos da própria empresa. “A Suzano está empenhada em promover a diversidade, a equidade e a inclusão em todas as suas unidades. Esperamos que, após a conclusão do curso, todos e todas possam participar dos nossos processos seletivos”, completa Rachel Velloso.

Posicionar-se de forma competitiva no mercado de trabalho é um dos objetivos de Adailza Pedroso Faria Macedo, de 37 anos. “É um trabalho muito importante. Hoje, é muito difícil uma empresa contratar um PcD ou um reabilitado. Às vezes o obstáculo é a própria deficiência, ou mesmo a falta de um curso e de uma qualificação, então é um leque que se abre com essa oportunidade.”

Além dela, quem também está animado com a chance de se qualificar é Danilo José Navarro, 40 anos. “Tenho uma grande expectativa para o curso. É difícil termos no mercado uma oportunidade de inclusão como essa. É a chance de ter um trabalho e ser reconhecido. Eu trabalhei 20 anos em indústrias e, sinceramente, nunca vi uma empresa fazer o que a Suzano está fazendo, então me sinto valorizado porque eu sei que é uma porta aberta para pessoas com deficiência”, disse.

Diversidade e inclusão

A promoção da diversidade, equidade e inclusão social de pessoas com deficiência também vem ao encontro dos compromissos para renovar a vida da companhia. Entre as metas da empresa, estão a de alcançar, até 2025, um ambiente 100% inclusivo e a de garantir 100% de acessibilidade para o público PcD. A companhia também quer alcançar 30% de pessoas negras e 30% de mulheres em cargos de liderança, além de garantir um ambiente 100% inclusivo para pessoas LGBTQIAP+.

“Na Suzano, temos o Plural, movimento orgânico e voluntário iniciado em 2016 por colaboradores e colaboradoras da empresa. Em 2018, o grupo foi ampliado e, em 2019, foi institucionalizado e alinhado com a estratégia da nossa empresa. No Plural, contamos com cinco Grupos de Afinidade (GAs), sendo um deles o de PCDs. Por meio de encontros regulares desses grupos são tratadas questões pontuais para a realidade do tema, promovendo discussão, empatia, escuta ativa e construindo soluções”, completa Rachel Velloso.

