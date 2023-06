A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, concluiu nesta quinta-feira (1) a compra do negócio de Tissue – papéis higiênicos , panos reutilizáveis, guardanapos e lenços faciais – da Kimberly-Clark no Brasil. Com a aquisição, a companhia se torna líder do mercado nacional de papéis higiênicos em valor transacionado, de acordo com a NielsenIQ1. Dados de março/abril deste ano apontam que a participação de mercado da Suzano, já considerando as marcas adquiridas, é de 24,3%, o equivalente a 2 pontos percentuais acima da segunda colocada.

O acordo entre as empresas inclui uma fábrica localizada em Mogi das Cruzes (SP), com capacidade instalada de aproximadamente 130 mil toneladas anuais, e a propriedade das marcas Neve e Grand Hotel. Demais marcas globais utilizadas pela Kimberly-Clark no mercado brasileiro, como Scott e Kleenex, além da linha K-C Professional, serão licenciadas para a Suzano por um prazo determinado.

A unidade de Mogi das Cruzes passa a integrar o complexo fabril de bens de consumo da Suzano, que já conta com unidades nos municípios de Mucuri (BA), Imperatriz (MA), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belém (PA) e Maracanaú (CE).

Após a aquisição, a Suzano também passa a dispor de um portfólio ainda mais amplo de produtos de bens de consumo, com marcas de papel higiênico, guardanapo, toalhas de papel, panos reutilizáveis, lenços umedecidos, lenços de papel e wipes secos, além de uma linha específica para atendimento do mercado Away from Home. O ingresso da Suzano no segmento de bens de consumo ocorreu em 2017 e, em somente seis anos de atuação, a companhia já alcançou a 2ᵃ colocação em volume de mercado, tendo entre suas principais marcas de papel higiênico a já consolidada família Mimmo.

“Estamos muito confiantes de que a complementariedade geográfica, de marcas e categorias de produtos resultante dessa operação nos permitirá estarmos ainda mais próximos de nossos clientes e do consumidor final. Essa será uma das muitas evoluções que seremos capazes de alcançar a partir da união de tantos talentos”, afirma o diretor executivo de Bens de Consumo e Relações Corporativas da Suzano, Luís Bueno.

Nielsen Retail – Total Brasil

LEIA TAMBÉM: Suzano compra papel higiênico Neve por US$ 175 milhões

De acordo com a consultoria Fastmarkets RISI, o consumo per capita de tissue ainda é baixo no Brasil em comparação com outros países. Em 2021, o País registrou um consumo de 6,3kg/hab enquanto os Estados Unidos tiveram 26kg/hab, o Chile 14,5 kg/hab e o México 9,7kg/hab. Um cenário que evidencia o enorme potencial de crescimento do segmento no Brasil.

“Vemos uma oportunidade de desenvolvimento do mercado de tissue no Brasil bastante relevante, sobretudo para chegar nos patamares dos nossos vizinhos da América Latina. Como parte dessa evolução, estamos investindo em inovação para trazer ao mercado produtos de alta qualidade, de modo a contribuir para a migração e consolidação dos papéis higiênicos de folha dupla e tripla no País”, enfatiza Bueno.

O acordo entre Suzano e Kimberly-Clark foi anunciado em outubro de 2022 e recebeu aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em abril deste ano. Os trâmites previstos para a conclusão da transação, incluindo a segregação dos ativos de Tissue da Kimberly-Clark, foram finalizados nas semanas seguintes, conforme previsto inicialmente.

A operação reforça a confiança da Suzano em oferecer marcas com maior valor agregado e uma melhor experiência aos consumidores, em linha com a mudança no hábito de consumo dos brasileiros e das brasileiras em busca de produtos de melhor qualidade. De acordo com dados NielsenIQ2, a participação de mercado em volume de papéis higiênicos de folhas dupla e tripla saltou de 67% em 2020 para 74% em 2022, uma variação proporcionada por novos hábitos na limpeza pessoal, maior conscientização sobre o rendimento desses produtos em comparação aos papéis de folha simples e maior oferta de produtos com qualidade diferenciada.