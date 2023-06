Advogados da região comentam Zanin no STF

Advogados da região ouvidos pelo NM comentaram a indicação

do advogado do presidente Lula Cristiano Zanin ao STF (Supremo Tribunal Federal). Zanin ainda vai ser sabatinado no Senado e alguns deputados bolsonaristas já entraram com ações e pedidos contra sua indicação.

Ex-presidente da OAB Americana, Rafael Garcia.

“Legalmente não há impedimentos, não há ilegalidade. Preenche os requisitos? creio q sim. Notorio saber jurídico, reputação, competência. É o melhor para o cargo? Há MUITOS juristas capazes para tanto.

É moral? não! Atuou recentemente em defesa do atual presidente, é evidente que há suspeição na indicação. Penso que em tempos de polarização, a indicação deveria ser outra, alguém que cumprisse os requisitos mas sem vínculo com o atual presidente.

Na verdade, a sistemática de nomeação dos Ministros da Suprema Corte não deveria ser a atual, mas valorizar as opções daqueles que efetivamente participam do universo jurídico. Por exemplo, a elaboração de uma lista composta por indicações da OAB, Ministério Público e Magistratura, onde os próprios ministros do Supremo avaliariam os candidatos e promoveriam o escrutínio, sendo o Presidente da República apenas responsável pela nomeação.

Fato é que essa sistemática de eleição deve ser modificada e aprimorada, de modo que as nomeações não ocorram com objetivos e finalidades pessoais, como temos visto.”

Para Nathália Brisola de Melo “Cristiano Zanin comprou, em atos próprios, sua excelência na sabedoria jurídica e notável equilíbrio pessoal. Virtudes que o despontam ao cargo.”

Dr José Odécio, que sempre circulou nos meios jurídicos e políticos, disse que “O STF é o supra sumo – na área do direito – e que afinal Dr Zanin deu um espetáculo de conhecimento jurídico diante de todos nós”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento