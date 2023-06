Senador Marcos do Val compara pênis com do ministro

O Senador Marcos do Val usou suas redes sociais para comparar pênis

Ele postou uma foto sua em sunga branca e outra do ministro da Justiça Flávio Dino.

A imagem veio como resposta a uma provocação do criador digital Helder Maldonado, da página ‘Galãs feios’. Ele respondeu um post de Do Val em que ele aparece usando uma camisa da SWAT (sigla em inglês para Special Weapons and Tactics ou Armas e Táticas Especiais, em português), com a legenda “Não tenho medo da morte, tenho medo do tempo!”.

Helder então questionou: “Comprou essa camiseta na Galeria do Rock?”, em um deboche sobre a peça. O senador então encaminhou a foto, em resposta ao criador e a outros internautas. “Li alguns falando da minha altura! Vou mostrar pra vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma!”, publicou, em referência aos tamanhos das genitálias. Ele ainda mandou a publicação em uma resposta a um de seus tweets, em que um usuário do Twitter dizia “anão”, uma brincadeira com a expressão “ah não”.

LEIA PF pega Avião da Igreja Quadrangular com 290 kg de drogas

O membro da ‘Galãs feios’ ainda acusou o parlamentar de “passar o dia todo buscando foto do Flávio Dino de sunga”. A publicação do senador fez com que ele ganhasse a alcunha de “Manja rola” nas redes sociais.

Em outro tweet, Do Val ainda respondeu à pergunta de Helder sobre a origem de sua camiseta. “Galeria do rock? Nem faço ideia que lugar é esse, mas como você conhece, tenho certeza que deva ser um local de sonegação de impostos e de contrabando. Lugar que casa muito bem com o seu perfil. Quanto o meu trabalho com a SWAT…..nem vou perder meu tempo. Continua me seguindo já que ficou viciado”, publicou.

MAPEAR: Ministério da Justiça e Segurança Pública, PRF e Childhood Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Childhood Brasil apresentaram, na tarde desta quarta-feira (31), os resultados da nona edição do Projeto Mapear, referentes ao biênio 2021/2022. O evento ocorreu na Sede do MJSP, em Brasília (DF).

O Mapear, realizado desde 2003, em conjunto com a Childhood Brasil, organização brasileira sem fins lucrativos, tem como principal objetivo mapear pontos ao longo das rodovias federais, identificando áreas de risco potencial para a ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As informações obtidas visam orientar o desenvolvimento de ações educativas, preventivas, de inteligência e de repressão no combate aos exploradores, bem como ações que proporcionem o resgate de crianças e adolescentes expostos a esse tipo de situação.

Para o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, “o direito constitucional à segurança pública, além de direito em si, com estatura própria, acessório e instrumental para o exercício de outros direitos de igual magnitude, como a integridade física e mental das crianças a adolescentes do Brasil.” O Ministro ainda afirmou estar feliz com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que, além de ter uma longa história, é patrimônio do povo brasileiro.

No novo mapeamento do biênio 2021/2022, foram mapeados 9.745 pontos em rodovias federais que podem representar riscos às crianças e adolescentes. O documento utiliza quatro classificações – baixo risco, médio risco, alto risco e críticos.

A região com mais pontos críticos – a maior classificação de risco definida pelo Projeto Mapear – foi a Nordeste (177), seguida pelo Sudeste (166), Centro-Oeste (119), Sul (103) e Norte (75).

Para o Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, o trabalho desenvolvido muito contribui para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados e protegidos. Ainda segundo o diretor, a sociedade pode contar com o empenho da Polícia Rodoviária Federal, não só para essa causa, mas também para todas as outras de competência do órgão.

A exploração sexual consiste em usar a criança ou o adolescente como meio de obter vantagem financeira, “oferecendo” a vítima como objeto de satisfação sexual. “O Mapear é uma valiosa iniciativa que gera dados fundamentais para a atuação na prevenção e no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes tanto na política pública quanto na política privada. As empresas participantes do Programa Na Mão Certa, uma iniciativa da Childhood Brasil, utilizam os dados gerados pelo Mapear para planejar suas rotas e reforçar a conscientização dos profissionais do transporte rodoviário de carga a atuarem como agentes de proteção em todo Brasil” afirma Eva Dengler, Superintendente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil.

Um exemplo de ação que tem por base as informações do Projeto Mapear é a Operação Domiduca. Realizada este mês, entre os dias 2 e 18 de maio, a ação resgatou 129 crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual ou em situação de vulnerabilidade, além de ter efetuado 74 prisões e fiscalizado mais 5 mil locais em rodovias por todo o país.

A Primeira-Dama do Brasil, Janja Lula da Silva, também presente do evento, afirmou que programas como o Projeto Mapear não devem ser considerados programas de governo, e sim programas de Estado. Ela ainda parabenizou a Polícia Rodoviária Federal, reforçando que a instituição é um exemplo de que políticas de Estado devem ser para a proteção da sociedade, em especial das nossas crianças e adolescentes.

Faça o download da cartilha aqui. E veja os dados completos neste link: Painel de informações.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento