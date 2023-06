Abner Silva vai ocupar espaço deixado pelo fiel escudeiro de Omar; Francisco Rangel.

Aos 35 anos, ex-assessor do ex-deputado Ataíde Teruel, que não conseguiu ser reeleito, Abner vai atuar no gabinete do vereador Leco Soares, que teve seu chefe de gabinete nomeado recentemente para um cargo importante dentro da Câmara e que era até então ocupado por Chico Rangel.

Nos bastidores da política local, circula que toda essa reviravolta foi a consolidação de uma queda de braço de uma vereadora e seus articuladores, que por sua vez, alegam quebra de acordo.