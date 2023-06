O mês mais gostoso do ano chegou para muita gente, junho e suas festas típicas, comemorando Santo Antônio, São João e São Pedro.

A população de Americana e região encontra nas festas de São Antonio e de São João, em Carioba, algumas das maiores quermesses desse período, com variedade de comidas típicas e diversos shows.

Santo Antônio

A Festa de Santo Antônio já está acontecendo desde o dia 19 de maio, mas este mês o evento deve ter mais público. A festa acontece toda sexta, sábado e domingo até o dia 18 de junho. As próximas atrações musicais serão: 02/06 (sexta-feira): Projeto Hits; 03/06 (sábado): Alto Astral; 04/06 (domingo): Red Phone; 09/06 (sexta-feira): Ar 40; 10/06 (sábado): Ruan e Leandro; 11/06 (domingo): Isa Siqueira; 12/06 (segunda-feira): João Paulo e André; 13/06 (terça): Gabriel Basttos; 16/06 (sexta-feira): Norton Costa; 17/06 (sábado): SP 304.

Além da festa, a Basílica Santo Antônio irá comercializar o famoso bolo abençoado de Santo Antônio, no dia do Padroeiro, das 9 ao 12h. Os pedaços custam R$ 15 e os recursos, assim como das festividades, são revertidos para as obras sociais da igreja.

Carioba

Já a Festa de São João, em Carioba, começa dia 8 de vai até o dia 25. No dia 23/06, dia de São João, haverá levantamento do mastro a fogueira simbólica. A quermesse acontece às sextas, sábados e aos domingos.

O diferencial aos domingos será: no dia 11/06, feijoada; no dia 18/06, porco no rolete.

As atrações musicais, serão: 08/06 (Quinta-feira) – Eder de Luca e Banda; 09/6 (Sexta-feira) – Grupo Poxa; 10/6 (Sábado) – Parada Sertaneja; 11/6 (Domingo) – Pagode do Rennan (Feijoada); 16/6 (Sexta-feira) – Arteria Rock; 17/6 (Sábado) – Samba d’Aninha; 18/6 (Domingo) (evento fechado) – João Paulo e André (Porco no rolete); 23/6 (Sexta-feira) – Jack e Willian; 24/6 (Sábado) – Yago Rocha; 25/6 (Domingo) – Bingo (venda de cartelas antecipadas).