O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes (União Brasil) cobrou a reativação da UBS do Jardim Vista Alegre durante audiência Pública da Saúde, realizada na manhã de quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal.

Segundo o parlamentar, os moradores reclamam frequentemente da desativação desta unidade de saúde, ocorrida em 2020. “A população daquela região foi prejudicada, pois muitos não conseguem se locomover até o Jardim Santa Rita de Cássia em busca de atendimento, em especial gestantes e idosos”, afirmou Carlos Fontes.

“Atendendo as suas reivindicações, já solicitamos um estudo sobre a reativação dessa UBS e estamos olhando com atenção para o Vista Alegre”, disse a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha, ao vereador. Também participou da audiência o suplente de deputado estadual Marcos Fontes, que irá pedir recurso aos deputados do seu partido.

