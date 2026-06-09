Operação de combate ao furto de energia realizada pela CPFL Paulista em parceria com a Polícia Civil em postos de combustíveis de Americana na manhã desta terça-feira, 9, identificou irregularidades nas instalações elétricas de um estabelecimento na Avenida Nove de Julho. Técnicos da distribuidora constataram fraude na medição do consumo.

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Foi registrado um boletim de ocorrência e o local será periciado pelas autoridades. A CPFL Paulista calculará a energia desviada e o valor correspondente será cobrado dos responsáveis.

A distribuidora reforça que o furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e oferece riscos à segurança da população, podendo causar acidentes, sobrecarga na rede elétrica e interrupções no fornecimento.

Operações

Entre janeiro e março de 2026, a CPFL Paulista identificou 3.703 irregularidades em toda a sua área de concessão, recuperando, no total, 4.126,3 MWh de energia – o suficiente para abastecer aproximadamente 2 mil residências por um ano.

Além de deixar o sistema de distribuição mais suscetível a falhas, as fraudes e furtos podem encarecer a conta de energia para todos, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) distribui para as tarifas parte das “perdas comerciais”, como são denominadas.

Denuncie

A CPFL Paulista incentiva a colaboração da população no combate ao furto de energia por meio de denúncia anônima. Os canais são o app “CPFL Energia” ou o site.

Sobre a CPFL Energia

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços.

Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a empresa também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.