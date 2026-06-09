A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, é patrocinadora da tradicional Festa de São João de Carioba, em Americana (SP), reforçando seu compromisso com a valorização da cultura local e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

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Durante o evento, que será realizado de 4 a 27 de junho, a companhia estará presente com o Espaço Sustentabilidade, iniciativa que reúne artesãos e empreendedores(as) apoiados(as) pela empresa, oferecendo uma vitrine para exposição e venda de produtos. O projeto, já consolidado nas unidades da Suzano, contribui para o fortalecimento da economia criativa e geração de renda.

“A Suzano tem o compromisso de contribuir com o desenvolvimento social nas comunidades onde atua e o Espaço Sustentabilidade é uma das iniciativas que reforçam esse propósito, alinhado ao nosso direcionador de que só é bom para nós se for bom para o mundo. Participar de um evento com grande visibilidade, como a Festa de Carioba, amplia as oportunidades para artesãos, conectando-os a novos públicos e mercados”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano

Além do Espaço Sustentabilidade, a participação da companhia na festa inclui a distribuição de dez mil copos de papel Bluecup® Bio, produzidos a partir de fonte renovável, recicláveis, biodegradáveis em processos industriais de compostagem e produzido no Brasil. A ação reforça a mensagem da empresa: “se for descartável, escolha de papel”.

A festa de São João de Carioba é uma das mais tradicionais da região e reúne, todos os anos milhares de moradores e visitantes em uma programação que inclui quermesses, shows musicais, comidas típicas e atrações para toda a família, celebrando cultura, fé e lazer.

Espaço Sustentabilidade

Na Unidade de Limeira, o Espaço Sustentabilidade funciona quinzenalmente, às terças-feiras, reunindo uma variedade de produtos como artesanato (bordados, peças em madeira, biscuits, bolsas e vestuário), além de produtos alimentícios como pães, bolos, doces e produtos derivados do mel.

O projeto também está presente de forma fixa nas unidades da Suzano em Jacareí, Suzano e Mogi das Cruzes.

A empreendedora Mary Hellen Domingues da Silva, da saboaria artesanal Mary e Suas Marias, destaca os impactos positivos da iniciativa: “O Espaço Sustentabilidade foi um divisor de águas para o meu negócio. Além das vendas durante a Festa de Carioba, a visibilidade trouxe novos clientes e oportunidades. É uma iniciativa que impulsiona a economia criativa e fortalece o artesanato local”.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis.

Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em:

www.suzano.com.br.