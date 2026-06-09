A Suzano promove no dia 5 de julho a 5ª edição da ‘” Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem’”, em Americana. O evento, já tradicional na cidade, deverá reunir cerca de 2 mil participantes, e se soma a uma série de projetos culturais, sociais e esportivos apoiados no município.

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“Mais do que incentivar a prática esportiva, a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem é uma forma de fortalecer a conexão com a comunidade e promover qualidade de vida, bem-estar e integração entre as pessoas. Ficamos muito felizes em realizar mais uma edição desse evento, que já se tornou um momento especial para centenas de participantes da região”, destaca Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

As inscrições para a corrida devem ser feitas pelo do link: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA+SUZANO+-

e conta com vagas limitadas. A inscrição solidária tem o valor simbólico de R$ 39,90 (mais a taxa do site), que será integralmente revertido para instituições do município, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e o Fundo Social de Solidariedade do município. O pagamento deve ser efetuado no momento da inscrição via: pix ou transferência bancária.

A Corrida e Caminhada

Com percursos de 5 km e 10 km para corrida e de 5 km para caminhada, a prova é voltada à comunidade em geral, colaboradores(as) da Suzano e seus familiares, promovendo saúde, solidariedade e bem-estar coletivo.

Promovida em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Americana, a prova contará com uma estrutura completa para receber os(as) participantes. A concentração será na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo à sede da APAE, a partir das 6h no domingo, dia 7 de julho. As largadas estão previstas para 7h15 (corrida 10 km) e 7h25 (corrida e caminhada 5 km). Todos(as) os(as) participantes que concluírem a prova receberão uma medalha de participação. Haverá também premiação com troféus para os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) na classificação geral das corridas nas distâncias de 5 km e de 10 km e para os(as) três primeiros(as) colocados(as) de cada categoria, divididas por sexo e faixa etária a cada 10 anos.

Estrutura completa e retirada dos kits

Além das provas, o evento esportivo contará com Arena Kids, com monitor para crianças acima de 6 anos; plataforma de fotos e vídeos Giro 360°; e Espaço Sustentabilidade, onde haverá exposição e venda de trabalhos artesanais desenvolvidos por projetos sociais apoiados pela Suzano. Também estarão presentes alguns food trucks, com opções de alimentação.

Assim como na edição passada, a camiseta que integra o kit da corrida será entregue exclusivamente no dia da prova. Já os demais itens, como o numeral de peito, deverão ser retirados antecipadamente. No momento da retirada, cada participante receberá um voucher com a indicação do tamanho da camiseta, que deverá ser apresentado na tenda de distribuição no dia da corrida. Não haverá entrega dos demais itens do kit corrida no dia do evento — apenas da camiseta.

Suzano Faz Bem

A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem leva o nome de um programa interno da Suzano, o Faz Bem, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio desse programa, a empresa desenvolve diversas iniciativas voltadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar dos(as) colaboradores(as).

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis.

Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em:

www.suzano.com.br.