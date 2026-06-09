O vereador Felipe Corá apresentou, nesta segunda-feira (8), uma Moção de Aplauso em homenagem aos 40 anos da Festa do Peão de Americana, ao Clube dos Cavaleiros de Americana e ao seu presidente, Beto Lahr, em reconhecimento à contribuição do evento para a cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico da região.

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Na justificativa da moção, o parlamentar destaca que a Festa do Peão de Americana consolidou-se como uma das mais tradicionais e importantes do gênero no Brasil, tornando-se referência nacional na promoção da cultura sertaneja, das tradições do rodeio, da música brasileira e do entretenimento familiar.

Felipe Corá ressalta ainda que a edição comemorativa de 40 anos representa um marco histórico para o evento, evidenciando investimentos em infraestrutura, inovação e modernização, além de reforçar sua relevância para a economia regional.

Segundo o vereador, a festa gera impactos positivos para diversos setores, promovendo empregos, renda e oportunidades para trabalhadores, comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços de toda a região. Os benefícios também alcançam diretamente Santa Bárbara d’Oeste, município que mantém estreita integração econômica, social e cultural com Americana.

A moção também reconhece o trabalho desenvolvido pelo Clube dos Cavaleiros de Americana, entidade responsável pela organização do evento, e a atuação de seu presidente, Beto Lahr, cuja liderança tem contribuído para o crescimento e fortalecimento da festa ao longo dos anos.

Fala Corá amigo do Beto Lahr

“Trata-se de um patrimônio regional que projeta o interior paulista em âmbito nacional, preserva tradições culturais e movimenta significativamente a economia local e regional”.