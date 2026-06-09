Operação do 19º BPM/I encontrou crack, cocaína, maconha, “dry”, pés de maconha, dinheiro e equipamentos eletrônicos em imóvel denunciado por tráfico de entorpecentes

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (8), em Americana, durante uma ação do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior). A ocorrência foi registrada na Rua da Aliança, após denúncia anônima apontar que um imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

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De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que um indivíduo retirava drogas por debaixo do portão da residência para realizar as vendas. Com base nas características repassadas, os policiais seguiram até o endereço e iniciaram a averiguação.

Durante a ação, os agentes visualizaram dois homens no interior do imóvel. Um deles conseguiu fugir pelos fundos e sobre os telhados, dispensando durante o percurso uma sacola contendo drogas. O outro suspeito, identificado como um jovem de 19 anos, foi abordado dentro da residência.

Na vistoria realizada no local, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes ao lado do suspeito, além de dinheiro fracionado. Uma mulher também estava na residência e foi conduzida para averiguação.

Nos fundos e o jovem

Nos fundos do imóvel, os policiais localizaram nove pés de maconha cultivados no terreno. Ao todo, foram apreendidas 103 porções de crack, 147 porções de cocaína, 18 porções de maconha em barra, nove porções de maconha do tipo “Colômbia”, três porções de “dry” e os nove pés de maconha.

Além das drogas, a PM apreendeu R$ 124 em moeda brasileira, 20 pesos argentinos, um celular iPhone e dois notebooks da marca Lenovo.

Os três envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Americana. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do jovem de 19 anos por tráfico de drogas. Os demais foram ouvidos e liberados após os procedimentos de polícia judiciária.

Segundo a PM, a ação resultou na apreensão de mais de 300 porções de entorpecentes, além da desarticulação de um ponto de tráfico que funcionava em uma residência da cidade.