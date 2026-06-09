Hortolândia terá torneio de futebol society para times de projetos sociais
Interessados em participar da competição organizada pela Prefeitura podem realizar inscrições no próximo mês
A Prefeitura de Hortolândia trabalha na organização da HORTOCOPA Futebol Society “Copa do Mundo dos Projetos Sociais”. A competição é destinada para a categoria Sub-13 com jogadores nascidos a partir de 2013. De acordo com a Secretaria de Esporte, as inscrições dos times serão abertas em julho. Cada etapa contará com a participação dos projetos sociais da respectiva região da cidade (veja datas abaixo).
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“Os campeões de cada etapa garantirão vaga na grande final da competição. Esta iniciativa é inédita e contamos com a participação dos projetos sociais. Torneios como estes são celeiros de craques e, muitas vezes, é assim que nascem os talentos do futebol para o futuro”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.
Etapas Classificatórias:
08/08 – Jardim Amanda
15/08 – Santa Clara
22/08 – Espaço Roque de Campos
12/09 – Remanso Campineiro
GRANDE FINAL
19/09 – Jardim Amanda
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