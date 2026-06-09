Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I resultaram em três prisões (furto) e apreensão de drogas, dinheiro e ferramentas que seriam furtadas de uma chácara

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências entre segunda-feira (8) e a madrugada desta terça-feira (9) nas cidades de Hortolândia e Sumaré. As ações resultaram na prisão de três homens pelos crimes de furto, tráfico de drogas e violência doméstica.

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A primeira ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (8), no Jardim Santa Clara, em Hortolândia. Durante patrulhamento em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, policiais militares abordaram um homem de 27 anos em atitude suspeita.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, o suspeito admitiu que comercializava entorpecentes no local e indicou onde mantinha as drogas armazenadas. Os policiais localizaram 28 gramas de cocaína, 16 gramas de crack, R$ 115 em dinheiro e um aparelho celular. O homem foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso por tráfico de drogas.

Ainda na noite de segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Vila Soma, em Sumaré. Segundo o relato da vítima, ela foi até um imóvel do qual também é proprietária e acabou se envolvendo em uma discussão com o ex-marido.

A situação evoluiu para agressões físicas, com socos e puxões de cabelo. Durante o atendimento, os policiais constataram que a mulher possuía uma Medida Protetiva de Urgência em vigor contra o agressor. O homem, de 28 anos, foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na madrugada desta terça-feira (9), policiais atenderam uma ocorrência de furto em andamento em uma chácara localizada no bairro Chácara Jatobá, em Hortolândia. A denúncia informava que uma Kombi branca estaria sendo utilizada pelos criminosos.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo estacionado ao lado do muro da propriedade e constataram a existência de um buraco que permitia o acesso ao interior da chácara. Durante as buscas, foram localizadas diversas ferramentas já separadas e posicionadas próximas ao muro para serem retiradas.

Dois homens, de 37 e 56 anos, foram encontrados escondidos em um dos cômodos do imóvel. Eles confessaram que haviam invadido a propriedade para furtar os equipamentos. Entre os materiais recuperados estavam uma serra circular, uma roçadeira a combustão, uma esmerilhadeira angular, duas furadeiras de impacto, um soprador de folhas e um carretel de fio de nylon.

Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Ao todo, as ocorrências registradas pelo 48º BPM/I terminaram com quatro pessoas presas, sendo duas por tentativa de furto, uma por tráfico de drogas e uma por violência doméstica.