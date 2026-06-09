O SBT concretizou hoje a contratação do jornalista Rodrigo Bocardi. Com uma trajetória consolidada na comunicação, Bocardi chega à emissora para ancorar um novo projeto multiplataforma em parceria com o BocaTV, reforçando a conexão com o público e apostando em informações em tempo real. Ainda sem nome definido, o novo jornal irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45.

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Experiência de Rodrigo Bocardi

Reconhecido nacionalmente pelas reportagens ao vivo, entrevistas marcantes e postura firme, Bocardi trabalhou por mais de 30 anos na TV Globo e na Band. Atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e, na Globo, apresentador do “Bom Dia São Paulo”. Também esteve à frente de telejornais como “Jornal Hoje”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”, como apresentador substituto.

No SBT, prepara a estreia de um novo programa, previsto para iniciar logo após a Copa do Mundo, em parceria com o BocaTV, iniciativa digital lançada pelo jornalista.

“É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no país, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV — um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público”, diz Bocardi.

O BocaTV, que inaugurará seu estúdio em agosto, nasce como um canal digital com programação ao vivo e operação baseada em redes sociais e conteúdos locais.

Com foco em prestação de serviço, jornalismo e participação do público, o projeto terá integração entre diferentes plataformas e aposta em uma comunicação dinâmica e integrada, com o objetivo principal de dar voz às pessoas.

“A chegada de Bocardi e de sua experiência em comunicação representa um passo importante na estratégia do SBT de investir em informação, proximidade com o público e integração entre diferentes plataformas”, afirma Leon Abravanel, vice-presidente de Conteúdo e Comunicação do SBT. “Estamos felizes em proporcionar ao telespectador o retorno dele à TV.”