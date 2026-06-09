Copa do Mundo: artista pinta rua no São Joaquim em Santa Bárbara. Moradores tiveram a iniciativa de fazer desenhos na rua com o tema da seleção Brasileira. Apenas com ajuda dos moradores da comunidade teve a ideia de comprar tinta e fazer os desenhos.

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O projeto surgiu da ideia de Leandro Gama e fica na rua Águas da Prata. Um líder comunitário comentou com o NM “E o mais interessante que foi uma iniciativa popular não teve dinheiro do governo de nenhum políticos moradores se juntaram e fizeram”.

Abertura da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), com o jogo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A estreia da Seleção Brasileira será no sábado (13), às 19h (de Brasília), enfrentando o Marrocos em Nova Iorque.

Acompanhe os horários e detalhes dos confrontos:

Abertura do torneio: México vs. África do Sul | 11/06 (Qui), 16h

Brasil vs. Marrocos: 13/06 (Sáb), 19h (Grupo)