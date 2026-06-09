O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou o andamento das obras do novo Complexo Regional de Saúde da Zona Sul, importante investimento da Administração Municipal para ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na fase de acabamento interno, com a finalização do reboco, instalação elétrica e implantação da tubulação de esgoto. Na sequência, serão executados os serviços de revestimento e instalação hidráulica da estrutura.

A obra consiste na reforma e ampliação da atual Unidade de Saúde da Zona Sul, localizada na Rua José Calixto, no bairro Santa Rita. Com as intervenções, o espaço passará a contar com mais de 1.000 metros quadrados de área construída, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais conforto e qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo Complexo Regional de Saúde da Zona Sul contará com 15 consultórios destinados aos atendimentos clínicos, ginecológicos, pediátricos, odontológicos e multiprofissionais. A estrutura também terá farmácia, salas de procedimentos, vacinação e eletrocardiograma, espaço para os agentes comunitários de saúde e um novo laboratório para coleta de exames gerais e ginecológicos.

Fala Piovezan

“O Complexo Regional de Saúde da Zona Sul foi planejado para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo uma estrutura moderna, eficiente e preparada para atender as necessidades dos moradores da região. Esse modelo já é uma realidade de sucesso na cidade”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan. “Os Complexos do Pérola e do Jardim Europa realizam juntos cerca de 90 mil procedimentos por ano, entre consultas, exames e atendimentos especializados. Agora, levamos essa mesma qualidade e capacidade de atendimento para a Zona Sul, beneficiando milhares de famílias”, complementou.

Segundo o vice-prefeito Felipe Sanches, o novo Complexo representa mais um importante avanço na qualificação da saúde pública de Santa Bárbara d’Oeste. “Quem conhece a realidade dos Complexos Regionais de Saúde sabe o quanto eles fazem a diferença no dia a dia da população. Por isso, é muito importante ver esta obra avançando. É uma obra pensada para atender a população de hoje e preparada para acompanhar o crescimento da cidade nos próximos anos”, destacou.