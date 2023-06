A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste oferece o serviço de castração de animais gratuito no município. São ofertadas 38 vagas para castrações de cães fêmeas e 25 vagas para castrações de gatas fêmeas por mês. Os pedidos passam por uma triagem realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e a prioridade é para os casos de maior vulnerabilidade.

As castrações podem ser solicitadas apenas para fêmeas de 6 meses a 7 anos de idade. O serviço não está disponível para fêmeas prenhas ou amamentando, animais em tratamento, raças puras e mestiças de focinho curto ou machos.

Os interessados devem abrir um protocolo no site da Prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br), aba “serviços on-line” e clicar em “protocolo” depois “castração” ou virem pessoalmente no Setor de Protocolo no Paço Municipal (Avenida Monte Castelo, 1000). Deve ser anexado ao pedido comprovante de endereço, documento de identidade com foto e ficha de cadastro preenchida, disponibilizada no site quando acessar o protocolo on-line.

O serviço de castração é realizado por uma clínica veterinária contratada pela Prefeitura. O agendamento será realizado por telefone, por isso é importante informar o número correto e ficar atento às ligações. Após a castração o animal é liberado no mesmo dia.