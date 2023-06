O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) visitou nessa quinta-feira (1º de junho) a Nacional Têxtil, empresa do Grupo Ober situada em Nova Odessa e responsável pela produção de 125 mil cobertores adquiridos pelo Fussp (Fundo Social de São Paulo) para a Campanha do Agasalho 2023. Os cobertores estão sendo doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social nos 645 municípios paulistas.

Leitinho e os secretários municipais de Desenvolvimento, Rafael Brocchi, e de Assuntos Jurídicos, Vânia Cezaretto, foram recebidos pelo empresário Oscar Berggren e pelo diretor comercial Josué Varella.

“O Grupo Ober teve a satisfação de vencer uma licitação e assinar um contrato com o Fundo Social de São Paulo, pelo qual vai fornecer cobertores para a população carente de todos os municípios paulistas. Também atendemos a uma demanda do Fussp e vamos distribuir, junto com os cobertores que as prefeituras virão retirar aqui, todas as caixas que serão utilizadas para a coleta de doações à Campanha do Agasalho do Estado”, explicou Varella.

A entrega dos cobertores vai até 21 de junho, início do Inverno. “Os cobertores adquiridos pelo Fussp estão sendo distribuídos de acordo com dados do CadUnico, cadastro nacional com informações sobre famílias de baixa renda existentes no país. A doação dos cobertores é uma ação da Campanha do Agasalho 2023”, explicou o Governo do Estado em nota.

A distribuição está sendo feita semanalmente aos municípios pela própria fabricante, a Nacional Têxtil de Nova Odessa. “Junto aos cobertores, o Fundo Social está enviando as caixas oficiais de arrecadação para que cada município participe da campanha também com a coleta de doações de itens de inverno. A partir da próxima semana, outros pontos oficiais distribuídos pelo estado estarão disponíveis para doações”, acrescentou o Estado.

“Fiz questão de vir parabenizar a empresa e seus diretores. É um orgulho para nós termos aqui em Nova Odessa uma indústria têxtil como a Ober, que tem história e capacidade para atender a este chamado do Fundo Social do Estado para fabricar e fornecer esses cobertores, que vão salvar tantas vidas neste inverno. A Ober é um orgulho para o Município, como tantas outras grandes empresas estabelecidas aqui”, elogiou o chefe do Executivo novaodessense.

EM NOVA ODESSA

A arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores através da Campanha do Agasalho 2023 continua também em Nova Odessa, uma realização do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura. Até o dia 26 de junho, a população pode fazer doações. Além do próprio Fundo Social, há vários pontos espalhados pela cidade com as tradicionais caixas de papelão para o recebimento das doações.

Confira os pontos com caixas de arrecadação:

* Prefeitura de Nova Odessa (Avenida João pessoa, nº 777, Centro)

* Centro Cultural (Avenida João Pessoa, nº 253, Centro)

* Fundo Social (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro)

* Guarda Municipal (Praça Angelo Paulon, nº 7, Jardim Santa Rosa)

* Secretaria de Educação (Avenida Carlos Botelho, nº 1, Centro)

* Secretaria de Esportes (Rua João Bassora, nº 543, Jardim Santa Rosa)

* Secretaria de Saúde (Rua Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, Centro)

* Supermercado Davita (Rua Silvio de Paula, nº 700, Nossa Senhora de Fátima)

* Supermercado Paraná (Avenida São Gonçalo, nº 1.715, Jardim Santa Rita II)

* Supermercado Paraná (Rua Quinze de Novembro, nº 148, Centro)

* Supermercado Paraná (Rua Treze de Maio, nº 580, Jardim Bela Vista)

* Supermercado São Vicente (Avenida Ampelio Gazzetta, nº 2.799)

* UBS Centro (Avenida Carlos Botelho, nº 3, Centro)

* UBS Marajoara (Rua Aurélia de Paula Belinatti, nº 69, Jardim Marajoara)

* UBS Santa Luiza (Rua Alexandre Bassora, nº 760, Jardim Nossa Senhora de Fátima)

* UBS São Francisco (Rua Louis Francescon, nº 65, Jardim São Francisco)

* UBS São Jorge (Rua São Paulo, nº 65, Jardim São Jorge)

* UBS São Manoel (Rua Sigesmundo Anderman, nº 731, Jardim São Manoel/23 de Maio).