Cervejaria troca agasalhos e alimentos por chopp. A ação “Chopp Solidário” será promovida neste sábado (8), a partir das 10h, no estacionamento do Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85, em prol do Fundo Social de Solidariedade de Americana. O evento será realizado pela Kalango Cervejaria, visando a arrecadação de agasalhos e alimentos em troca de um litro de chopp por pessoa.

Podem ser doados agasalhos, calça, blusa, preferencialmente roupas masculinas, cobertores em bom estado de conservação ou dois quilos de alimentos, menos sal e macarrão. Serão disponibilizados mil litros de chopp e a troca pode ser feita pelo sistema drive thru.

As doações vão reforçar a Campanha do Agasalho, que será realizada até 31 de julho, e também as doações de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município atendidas pelo Fundo Social.

