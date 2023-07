Roberto Jefferson não sai da cama. Segue na cadeia

Na cadeia desde 2022, Roberto Jefferson não sai mais da cama

alega sua defesa, que pede a saída dele da penitenciária para um ‘fim de vida’ com mais dignidade. Um dos bolsonaristas mais radicais do período em que JB esteve no comando do país, ele atirou contra Policiais Federais pouco antes da eleição. E foi logo preso. Amigos do então presidente pediram intervenção em favor do apoiador radical, mas não adiantou.



Os médicos da penitenciária reportaram que, depois da queda, ele passou a apresentar sintomas de confusão mental, desmaios, ouvia vozes e pronunciava frases desconexas. No relatório, elaborado no último dia 29, informaram que Jefferson chegou ao hospital com insuficiência renal, desidratação e com um quadro grave de desnutrição — havia perdido 20% do peso corporal.

Os exames neurológicos e psiquiátricos detectaram lentidão nas atividades mentais, perda de memória, ocorrência de convulsões e dificuldades para se locomover e realizar atividades como ir ao banheiro.

ADVOGADOS DE DEFESA entrarão com novo pedido de domiciliar ao min. Alexandre de Moraes, já que Jefferson necessita de cuidados especiais até para as necessidades mais básicas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento