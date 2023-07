Gusttavo Lima vai ter um 'lance' com Luan Santana

Gusttavo Lima e Luan Santana, agora vai.

GL concluiu as gravações de seu novo DVD, intitulado Paraíso Particular. O material foi produzido em sua própria mansão e contou com a presença de aproximadamente 300 convidados selecionados, incluindo personalidades famosas, artistas, influenciadores digitais e fãs que tiveram a oportunidade de assistir ao show do Embaixador de perto.

Recentemente, o sertanejo se envolveu em polêmicas por apoiar fervorosamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de submergir, ele se afastou da política e agora tem focado mais no trabalho musical. O que ele sabe fazer de melhor.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, onde foi questionado sobre seu novo projeto musical, Gusttavo Lima esclareceu sobre a aguardada colaboração com o cantor Luan Santana. O marido de Andressa Suita não apenas elogiou seu colega de música sertaneja, mas também anunciou que uma parceria entre eles acontecerá em breve.

Durante a entrevista, Gusttavo Lima explicou que o convite partiu dele mesmo. No entanto, pediu paciência aos fãs, pois o projeto deve ser concretizado no final deste ano. “Fiz o convite para o Luan. A gente entrou num consenso. Ele disse: ‘Gusttavo, vamos gravar mais pra frente, vamos fazer um negócio mais pro final do ano’”, detalhou o Embaixador.

DJ Tom Enzy lança releitura de “Bololo”

Não é de hoje que os países da Europa vêm consumindo assiduamente as produções musicais realizadas no Brasil. E para aproveitar o momento ideal de intercâmbio entre os dois países, o DJ e produtor internacional Tom Enzy acaba de anunciar o lançamento hoje, dia 7 de julho, da releitura de “Bololo”, em parceria com MC Bin Laden e o DJ francês HUGEL.

Assinado pela CR2 Records, o novo single promete trazer o estilo Tech House, vertente que Tom tem apostado em suas últimas produções, além de uma mistura com sonoridades advindas do funk, um gênero musical que tem se mantido em alta não só em Portugal, mas em diversos países da Europa, principalmente com a visibilidade internacional de artistas como Anitta, MC Daniel, entre outros.

Para o DJ, a opção de collab com um brasileiro foi uma visão estratégica de sua carreira. “Escolhi o Bin Laden porque, melodicamente, na minha opinião, é um dos melhores MC’s do Brasil. O tom de voz dele é precisamente o que eu preciso para a minha música e para expandir meu alcance mundial”, explica Tom.

Com um ritmo para eletrizar os clubs mundiais, a nova versão de “Bololo” relembra e homenageia o sucesso lançado em 2014 por Bin Laden, hit que ganhou o gosto do público com excelentes resultados atingidos na época.

Vale ressaltar que Tom Enzy é um grande apreciador da musicalidade brasileira há muito tempo. “Sempre que posso, busco fazer parcerias com artistas brasileiros. Cresci ouvindo Racionais MCs, MV Bill e outros tantos artistas do rap brasileiro. Quando mais velho, comecei a ouvir Djavan, Seu Jorge, Vanessa da Mata, Ana Carolina, etc. Em Portugal, consumimos muito a cultura brasileira, que é tão rica, desde as novelas, futebol, comida e a música, então é impossível não nos apaixonarmos pelo Brasil. Como disse o DJ Zegon, do Tropkillaz, ‘está mais do que na hora de aceitar que o funk é música brasileira, popular e original’ e funciona muito bem com vários estilos do eletrônico, um casamento perfeito”, conclui o DJ.

Em breve, Tom Enzy já adianta uma nova track em parceria com o funkeiro brasileiro MC Menor MT, conhecido por seu estilo mandelão e por suas collabs com DJs de sucesso.

Ouça agora a releitura de “Bololo” nas principais plataformas digitais de música, basta acessar: https://hugel.bfan.link/bololo.

