Tarcísio na região na 3a feira

Tarcísio de Freitas vem à região após uma semana

de confronto com o bolsonarismo mais radical. Ele vem na 3a feira e deve passar por Nova Odessa e Sumaré. Ele deve ter um teste de popularidade na região. Bolsonaristas locais ainda não se manifestaram contrário ao mandato dele, nem mesmo os mais radicais. Os políticos com mandato ou perspectiva (e de direita) devem colar no governador.

Abaixo a programação dele em Nova Odessa.

Confirmado! Após um adiamento por conflito de agendas, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, inauguram nesta terça-feira (11/07), às 11h, a nova base do Corpo de Bombeiros da PM (Polícia Militar) de São Paulo em Nova Odessa. A viabilização da unidade era uma “bandeira” do trabalho de Leitinho ainda quando vereador, ao lado do colega Professor Antonio, viabilizada agora em seu mandato como prefeito junto ao Governo do Estado.

Localizado na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, altura dos jardins Santa Rita e Alvorada, o prédio alugado pela Administração Municipal foi totalmente adaptado, visando atender às exigências da corporação estadual.

A unidade conta com 14 profissionais, dois veículos (caminhão motobomba e viatura de resgate), equipamentos eletrônicos, desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens, móveis e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), que custaram cerca de R$ 2,1 milhões ao Estado. O efetivo terá salários e benefícios pagos pelo Estado, enquanto a Prefeitura vai arcar com os custos mensais da base, como água, luz e telefone.

“É uma honra inaugurar a unidade do Corpo de Bombeiros, tão importante para a nossa população. Este é sem dúvidas um presente que nossa gestão viabilizou, junto ao Governo do Estado, para nossa querida Nova Odessa”, destacou Leitinho.

“É uma base completa, com duas viaturas moderníssimas que vão atuar desde ocorrência de incêndios até acidentes graves, inclusive de trânsito. Isso traz mais segurança para nossa população e também mais empregos, porque muitas empresas deixaram de vir se instalar em Nova Odessa por causa do seguro, que é mais alto em cidades que não têm os bombeiros militares. Agradecemos novamente a parceria com o governador Tarcísio”, acrescentou o prefeito novaodessense.

SERVIÇO

Inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa

Quando: terça-feira, 11 de julho de 2023

Horário: às 11h

Onde: Avenida São Gonçalo, nº 2.303 – altura dos jardins Santa Rita e Alvorada

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento